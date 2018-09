To paller med bananer ble fredag donert til et fengsel i Texas, skriver The Washington Post.

Da eskene ble åpnet, oppdaget fengselsansatte at de inneholdt langt mer enn bananer. Gjemt i eskene fant de også kokain verdt nesten 150 millioner kroner.

De to pallene med esker, som var markert med «økologiske bananer», ble donert bort til fengselet etter at ingen hadde kommet for å hente dem i en havn like utenfor Houston.

Det fengselsbetjentene antok å være eskevis med bananer, viste seg raskt å også inneholde store mengder kokain. Totalt inneholdt de to pallene 540 pakker kokain fordelt på 45 bananesker, ifølge lokale myndigheter.

Departementet for straffesaker i Texas har postet biler av bananeskene på sin Facebookside og skriver «Sometimes, life gives you lemons. Sometimes, it gives you bananas».

Saken etterforskes nå av politiet og tollvesenet.