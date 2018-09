– Det er respektløst. Det finnes ikke et annet ord

– Jeg synes de med tanke på den betydningen maten har for eldre, så bør det være mulig å få laget den i nærområdet og med de lokale næringsstoffene som finnes, som sikkert disse menneskene er vant til og oppvokst med, sier han til TV 2.

– Ser du noen fordeler med å rasjonalisere dette og masseprodusere maten?

– Ja, det er jo ikke tvil om at man gjør dette av økonomiske grunner. Og så er det helt sikkert riktig at produsentene nok tar hensyn til alle de behovene som de eldre har. Men det å spise mat og nyte mat er jo langt mer enn bare det å få den produsert med de rette stoffene.

Davidsen mener at politikerne må ta ansvar for situasjonen.

– Det er ikke tvil om at fokuset på både økonomien, som blir sagt her, og ikke minst måten man produserer maten på, er et politisk ansvar. Det å få snudd denne trenden til at det skal være like naturlig å produsere mat i nærmiljøet som de andre tjenestene man får, det synes jeg bør være helt åpenbart.