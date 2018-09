Brann snublet mot bunnlaget: – De virker tynget av gullpresset

Brann-Sandefjord 1-1

Brann spilte i hvite drakter i anledning klubbens 110-årsdag hjemme mot Sandefjord. Inspirasjonen var hentet fra Branns hvite bortedrakt fra 1988-sesongen, en sesong Brann scoret 16 mål på 22 kamper og kun hadde tre lag bak seg i serien. På bortebane ble det fattige åtte poeng med de hvite draktene.

Nedturen med hvite drakter fortsatte mot Sandefjord 30 år seinere.

Steffen Lie Skålevik reddet ett poeng for hjemmelaget helt på tampen etter at Håvard Storbæk ga bunnlaget Sandefjord ledelsen med en heading ti minutter før slutt.

Brann ligger ett poeng bak Rosenborg med én kamp mindre spilt.

– Det var en veldig skuffende forestilling av Brann. De klarte ikke å skape så store sjanser som man forventet mot bunnlaget. Brann så ut til å være tynget av gullpresset de har hengende over seg. Det var en ekstremt skuffende forestilling. Hvis Rosenborg slår Sarpsborg er jeg redd for at gulltoget er gått, sier Jesper Mathisen.

– Dette var den laveste snubletrådene. Det kommer snubletråder som vil bli langt vanskeligere å forsere. Sandefjord hjemme er tre poeng. Dette var et tegn på at Brann merker presset, legger han til.

Brann-trener Lars Arne Nilsen var en skuffet mann etter kampen. Gull-tankene er foreløpig lagt på is.

– Jeg tenker ikke så veldig mye på gullet akkurat nå. Vi må prestere bedre enn dette. Vi må kjempe for å være i topp tre. Det kan hende vi har nok med å klare det. Vi må opp mange hakk mot Tromsø, legger treneren til.

Sandefjords ligger fortsatt sist. Avstanden opp til Stabæk på kvalikplass er ni poeng.

– Sandefjord har vært ferdige i ganske lang tid, og er akkurat like ferdige nå, konkluderer Mathisen.

Koomson bommet på åpent mål

​Hjemmepublikummet fikk se et tamt Brann-lag før pause. Det var balltrilling på kryss og tvers uten at Sandefjord-forsvaret ble satt på prøve. Først etter 29 minutter åpnet det seg en mulighet. Ruben Yttergård-Jenssen slo en fin tunnel og havnet på skuddhold, men avslutningen i nærmeste hjørne bød ikke på nevneverdige problemer for Eirik Johansen.

Like før pause burde Gilbert Koomson gitt bergenserne ledelsen. Sandefjord-keeper Johansen var utspilt, og Koomson skulle bredside ballen enkelt i mål. Slik gikk det ikke.

– For et hjelpeløst tilslag. Det står riktignok en Sandefjord-spiller på streken, men den burde han satt i mål. Han må ha sett dobbelt eller noe, for han bommer totalt på ballen, kommenterte TV 2-ekspert Jesper Mathisen i FotballXtra.