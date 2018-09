Elyounoussis AIK koblet dermed det som kan vise seg å bli et avgjørende grep på rivalene i gullkampen. Med 51 poeng er det seks poeng ned til Norrköping og sju til Hammarby når åtte serierunder gjenstår.

Søndagens avgjørende AIK-scoring kom et kvarter før full tid ved Henok Goitom. Tarik Elyounoussi var nest sist på ballen i en rask kontring der han slo gjennombruddspasningen i akkurat rett øyeblikk.

Nordmannen står med seks mål og én målgivende på 18 seriekamper denne sesongen.

Tidligere i kampen hadde Goitom misbrukt et straffespark. Han sendte keeper Johan Wiland feil vei, men skjøt utenfor.

– Misser man straffe så må man gjøre opp for det med noe fint, sa matchvinneren til C More etter kampen. Vinnermålet skjøt han inn i krysset.

Det ble hett i sluttminuttene da Hammarby-spiller Vladimir Rodic kastet seg ned etter krangel med Daniel Sundgren om et innkast. AIK-spillerne raste mot Rodic for filming.

På overtid hylte Hammarby på straffe da Nikola Djurdjics nikk traff Per Karlsson i armen, men dommeren vinket spillet videre.

Elyounoussi ble byttet ut åtte minutter før slutt. For Hammarby fikk Sander Svendsen spille de siste åtte minuttene, mens Mats Solheim ble sittende på benken hele kampen.

Det var smekkfullt på Friends Arena i det som i Sverige er blitt kalt «århundrets derby». 49.034 tilskuere så AIK ta alle poengene i en dramatisk kamp.

