For niende gang ble Wenche Foss' ærespris delt ut. I år gikk prisen til Pia Tjelta og Rådet for psykisk helse.

Aldri vunnet før

– Jeg har aldri fått en pris før i hele mitt liv. Dette er skikkelig stas, sier Tjelta til TV 2.

Organisasjonen og skuespilleren får 50.000 kroner hver.

– Det er litt i overkant dette. Det føles litt voldsomt, forteller Stavanger-kvinnen.

– Jeg har ikke tenkt på hva jeg skal bruke pengene på, fortsetter hun.

Publikum filleristes

Juryen hyller Pia Tjelta og hennes prestasjoner i filmen «Blindsone».

Denne filmen tar for seg tema som psykisk helse, selvmordsforsøk og angst.

– Det er veldig spesielt å dele prisen med Rådet for psykisk helse etter det arbeidet vi har gjort med Blindsone. Det føles veldig riktig, sier hun.

– Dette er en viktig film som angår svært mange. Den handler om et barns selvmordsforsøk, hvor årets prisvinner - i løpet av en drøy times sammenhengende tagning - spiller en desperat mor, så sjokkerende rystende og ekte at publikum filleristes, sier juryen til TV 2.

– Wenche ville jublet for Pia

I juryen sitter blant annet Ellen Horn og Wenche Foss' sønn, Fabian Stang.

De mener at det er viktig å lage filmer som får folk til å snakke om de vanskelige tingene.

– For mor var det viktig med åpenhet. For 40 år siden da hun fikk kreft, var det veldig tabubelagt å snakke om kreft. Folk trodde nærmest at det var smittsomt. Folk gikk på andre siden av gaten da de møtte noen med kreft. Det var viktig for henne å formidle at man kan være med folk som ikke er helt på topp. Det samme gjelder psykisk helse. Det er fortsatt et problem for de som sliter at det er et stigma rundt det, sier Stang.

Han poengterer at man må ha oppnådd mye i karrièren for å få æresprisen, og at det derfor ikke utelukkende er den kritikerroste filmen som er årsaken bak valget.

Da juryen ga prisen til Tjelta, avsluttet de med å si:

«Vi er helt sikre på at Wenche selv ville ha jublet for årets prisvinner.»