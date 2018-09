Fredrik Midtsjø scoret det avgjørende målet for AZ Alkmaar i 3-1-seieren mot Groningen i nederlandsk æresdivisjon søndag.

Hjemmelaget fikk to røde kort og bommet på straffe i kampen mot AZ Alkmaar, som hadde tre nordmenn med fra start: Jonas Svensson, Fredrik Midtsjø og Bjørn Maars Johnsen. Alle tre markerte seg.

Det var Groningen som tok ledelsen etter 25 minutters spill ved Julian Chabot, men ledelsen holdt i bare to minutter. Jonas Svensson var nest sist på ballen da Oussama Idrissi utlignet.

Minuttet før pause ble Groningen redusert til ti mann da Deyovaisio Zeefuik fikk se det røde kortet. Hjemmelaget rakk også å bomme på en straffe før hvilen. AZ-keeper Marco Bizot reddet skuddet fra Ritsu Doan.

AZ Alkmaar var best og radet opp store sjanser, men misbrukte dem i rask rekkefølge. Bjørn Maars Johnsen hadde en av de største da han ble spilt gjennom i det 52. minutt, men han skjøt rett på keeper.

Kvarteret før slutt dukket Fredrik Midtsjø i stedet opp og sørget for at alle poengene ble med den norske trioen hjem til Alkmaar.

Vondt skulle bli til verre for hjemmelaget da også Ajdin Hrustic fikk rødt kort. Men to mann mindre på banen ble oppgaven altfor vanskelig for Groningen, og Adam Maher fastsatte resultatet i siste minutt.

Groningen er sist på tabellen med tre poeng. AZ Alkmaar har elleve og er på femteplass.

Midtsjø og Svensson spilte hele kampen, mens Johnsen ble byttet ut etter 68 minutters spill.

I en annen kamp søndag ble Robin van Persie matchvinner rett før slutt da Feyenoord slo Utrecht 1-0. Feyenoord er på tredjeplass.

(©NTB)