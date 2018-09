Frode Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember i fjor. Siden da har han sittet i varetekt i høysikkerhetsfengselet Lefortovo.

Siktet for spionasje

Da han ble pågrepet, hadde han på seg 3.000 euro i kontanter.

Nordmannen er anklaget for å ha forsøkt å skaffe hemmelige dokumenter om den russiske nordflåten og er siktet for spionasje. Han har innrømmet å ha arbeidet for norsk etterretning.

TV 2 har vært i kontakt med Frode Berg sin advokat, Brynjulf Risnes. Han mener denne saken kan være godt nytt for hans klient.

Øker sjansene

– Dersom siktelsen og fengslingen av den russiske mannen blir stående over tid, vil det øke sjansene for en utveksling med Frode Berg, sier Risnes.

Frode Berg ble i juli varetektsfengslet i to nye måneder. I forbindelse med fengslingsmøtet uttalte advokaten at det finnes indikasjoner på at etterforskningen nærmet seg slutten.

– Vi har foreløpig for få opplysninger til å si noe konkret om dette legger noe grunnlag for en utveksling med Frode Berg. Vi følger naturligvis denne saken tett, sier Risnes til TV 2 søndag.