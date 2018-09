Belgisk storlag tok gull i lagtempo-VM

Quick-Step Floors vant herrenes lagtempo i sykkel-VM søndag.

Bob Jungels, Niki Terpstra, Laurens De Plus, Yves Lampaert, Kasper Asgreen og Max Schachmann utgjorde vinnerlaget.

Ulveflokken fra Belgia, som har vunnet flest sykkelritt av samtlige lag i år, endte 18 sekunder foran Team Sunweb og 19 sekunder foran BMC.

– Forrykende. Quick-Step Floors er tilbake på lagtempotronen. Der kommer de til å bli helt til lagtempo i VM kommer tilbake på programmet. Avslutningen fra toppen og inn var i verdensklasse, sier kommentator Christian Paasche.

Seieren var Quick-Steps 69. seier denne sesongen. Tre av rytterne på det belgiske laget tok VM-gull i lagtempo for første gang, deriblant danske Kasper Asgreen.

– Det blir altså danske gullmedalje også i år. I fjor var det Søren Kragh Andersen for Team Sunweb. Nå er det Kasper Asgreen fra Kolding, sier TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad.

– Det er en utrolig følelse, for vi var ikke de største favorittene. Men jeg visste at vi hadde et sterkt lag med unge og talentfulle ryttere, sier Yves Lampaert.

Quick-Step Floors avgjorde lagtempoen på de siste 18 kilometerne. Det var ikke tilfeldig, avslører Niki Terpstra.

– Det var en spesiell løype med mange flate og raske partier og en tøff stigning i midten. Vi måtte samle kreftene våre og gå for én fart fra a til b. Man kan aldri gjøre en perfekt lagtempo, men i dag var vi veldig nær. Vi har trent mye på utforkjøringen. Vi tok video av den, og jeg spilte den sikkert av 100 ganger på telefonen min i går for å kjenne igjen hver sving, sier Terpstra.

Sekundstrid etter brutal stigning

​Michelton-Scott åpnet best. Ved første passeringspunkt ledet det australske laget åtte sekunder foran BMC, 13 sekunder foran Quick Step-Floors og 16 sekunder foran Team Sky. Regjerende verdensmester Sunweb lå hele 23 sekunder bak.

En tøff stigning fra 40 km til 45 km opp til Axams skilte klinten fra hveten.

Team Sunweb og Quick-Step Floors kjørte meget sterkt opp bakken. Ved passering 44 km skilte det kun 71 hundredeler mellom de to favorittene. Bak fulgte BMC snaut fire sekunder bak. Michelton-Scott og Team Sky tapte mye tid. Sistnevnte mistet Gianni Moscon i en velt underveis, og da var det i realiteten over for det britiske laget. Med tre lag innenfor fire sekunder var det duket for en thrilleravslutning.