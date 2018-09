– Mannen ble pågrepet på Gardermoen fredag kveld og fremstilt for Oslo tingrett lørdag. Der ble han varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll i tråd med vår begjæring, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NTB.

Hugubakken sier at mannen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 121, som omfatter ulovlig etterretningsvirksomhet.

Seminar på Stortinget

Fengslingen er begrunnet med fare for bevisforspillelse og unndragelsesfare.

– Jeg kan bekrefte at fengslingen har sammenheng med et seminar på Stortinget, sier Hugubakken.

TV 2 erfarer at flere ansatte på Stortinget skal ha reagert på mannens oppførsel. TV 2 erfarer også at man mistenker at den russiske mannen har gått rundt på Stortinget under seminaret for å samle inn informasjon.

Stortingets direktør Marianne Andreassen opplyser til NTB via Stortingets pressevakt Siri Bentserud Wingerei at det har vært en hendelse på Stortinget som PST nå etterforsker.

NTB er kjent med at det torsdag og fredag var et interparlamentarisk seminar på Stortinget som handlet om digitalisering. Seminaret skal etter det NTB forstår ha hatt 79 deltakere med administrativt ansatte i parlamenter fra totalt 34 land.

Mannens forsvarer, Hege Aakre, sier til TV 2 at hennes klient stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han mener det hele skyldes misforståelser, sier Aakre.

Mistenkelig atferd

Verken Hugubakken eller Andreassen ønsker å opplyse om hva som konkret førte til at det ble slått alarm og den russiske mannen ble pågrepet.

– Det jeg kan si om den siden av saken er at han er siktet for straffelovens paragraf 121 om ulovlig etterretningsvirksomhet. Det peker jo i en bestemt retning, sier Hugubakken.

Etter det NTB forstår, er det internt på Stortinget blitt opplyst om at PST ble kontaktet «på grunn av mistenkelig atferd».

– Det er informert internt på Stortinget etter gjeldende retningslinjer, sier Bentserud Wingerei på vegne av stortingsdirektør Andreassen.

Justisdepartementets pressevakt Andreas Bondevik sier til NTB at de henviser alle spørsmål til PST og ikke ønsker å kommentere saken.​

