Britiske Natasha Ednan-Laperouse skulle på ferie til Frankrike i juli 2016, da hun kjøpte en sandwich med artisjokk, oliven og tapenade fra Pret a Manger på flyplassen Heathrow i London.

Jenta var allergisk mot sesamfrø og kollapset ombord i flyet etter hun hadde spist sandwichen. Hun døde på sykehuset i Nice, til tross for at faren hennes prøvde å gjenopplive henne på flyet.

Sandwichen var ikke merket med ingredienser og allergener. Nå skal dette etterforskes av West London Coroner's Court, som er en rettsinnstans som foretar undersøkelser hvis noen har avgått en unaturlig død.

Lager maten ved disken

Sesamfrø er en av 14 allergener som må listes på ferdigpakkede produkter laget i butikk, i henhold til EUs regelverk.

Mye av maten Pret a Manger serverer lages ved disken etter hver bestilling, og trenger derfor ikke å bli merket med allergener. Ifølge The Independent følger også lignende kjeder som EAT og Itsu slike retningslinjer.

Avisen skriver at Pret A Manger bruker skilt på kjøleskapene og ber kunder som sier de er allergiske om å snakke med en butikksjef for å få veiledning før de bestiller.

DØDE: Natasha Ednan-Laperouse (15) døde etter hun spiste en sandwich fra Pret a Manger. Nå skal kjeden etterforskes av West London Coroner's Court. Foto: Privat

– Vi ble svært lei oss da vi hørte om Natashas tragiske død, og våre tanker går til familie og venner, sier en talsmann for sandwichkjeden i en uttalelse.

I uttalelsen står det at de tar matallergi og merking av allergener svært seriøst og at de vil fortsette å gjøre alt vi kan for å hjelpe til med etterforskningen.

Sandwichkjeden har tidligere vært under granskning for mangel på informasjon om allergener.

Ifølge The Guardian fikk amerikanske David Matt et allergisjokk i 2015, etter å ha spist en sandwich fra en Pret a Manger-kafé i New York City i USA.

Matt var allergisk mot sesamfrø og saksøkte sandwichkjeden. Sesamfrø er ikke en av de åtte hovedallergenene som må listes ifølge amerikansk lov. Det førte til at Matt tapte saken.

Familie i sorg

Faren til Natasha, Nadim, sier i en uttalelse at familien fortsatt prøver å tilpasse seg livet uten sin elskede datter.

Han skal avhøres i etterforskningen etter han prøvde å gjenopplive datteren på flyet.

– Det er en daglig kamp og smerten er ubeskrivelig. Alt vi sier og gjør minner oss på at hun ikke lenger er med oss. Hennes tomme soverom, skoleuniformen hennes som henger i skapet, og feriekofferten hennes for turen til Nice har aldri blitt pakket ut. Det klarer vi rett å slett ikke å gjøre, skriver faren.

Flere skal høres

Pret a Manger hadde begynt å forbedre skiltingen før Natasha Ednan-Laperouse døde. Hyllene i cafeen er blitt merket med lapper som forteller hva slags allergener de forskjellige produktene inneholder.

Etterforskerne vil finne ut om mer kunne bli gjort for å hindre situasjonen.

Butikksjefen som jobbet i cafeen den dagen 15-åringen kjøpte sandwichen, må stille til avhør i West London Coroner's Court. I tillegg skal kapteinen og de kabinansatte på flyet hvor jenta kollapset legge frem bevis, i etterforskningen av behandlingen som ble gitt på flyet.