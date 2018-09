Tiger Woods vant for første gang på fem år

Dette var kun begynnelsen på nedturen. Raskt gikk flere kvinner ut i media med sine historier om forhold med stjernen. I løpet av kort tid var glansbildet fansen hadde av sin store helt endre for alltid. Flere av Woods' største sponsorer trakk seg fra avtalene med amerikaneren. Selv gikk han inn i et program for å bli behandlet for sexavhengighet.

Som Woods selv sa i 2010:

– Jeg trodde jeg kunne komme unna med alt jeg ønsket å gjøre. Jeg følte jeg fortjente å nyte av fristelsene rundt meg etter alt mitt harde arbeid.

Skadeproblemer og arrestasjon

Det skulle ta over to år før golfens ener var tilbake på topp med en turneringsseier. En periode i 2012 og 2013 virket det som han var kommet tilbake for å bli, etter at gjentatte gode plasseringer sendte Woods tilbake på toppen av verdensrankingen.

Men så ga ryggen klar beskjed om at den ikke orket mer. Hele fire operasjoner over en periode på like mange år måtte til i et forsøk på å redde karrieren. Hver gang med påfølgende opptrening og håp om at det endelige skulle løsne. I stedet raste Woods nedover på rankinglisten, helt til bunnpunktet på 1199. plass i desember 2017.

I mellomtiden hadde han også rukket å bli arrestert i Florida med mistanke om fyllekjøringen. Det viste seg å være spor av sovetabletter, smertestillende og THC (virkestoffet i cannabis) i kroppen. Woods inngikk en avtale der han slapp unna fengsel, men med ett års prøvetid.

ARRESTERT: Slik så Tiger Woods ut etter at han ble stoppet av politiet i Florida i mai 2017.

Opp av asken

Mange trodde nok at det var satt punktum for en av idrettshistoriens mest omtalte karrierer. Men i 2018 har Woods gang på gang imponert - og en ny turneringsseier har virket stadig nærmere 42-åringens rekkevidde.

At han i det hele tatt kom seg til The Tour Championship, en turnering for de 30 spillerne som har tjent inn mest på PGA-touren i løpet av året, var en triumf i seg selv. At han i tillegg går helt til topps betyr én ting: Lik ham eller hat ham - tigeren er tilbake.