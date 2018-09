Se West Ham mot Chelsea på TV 2 Sport Premium og Sumo fra kl. 14.30.

En ung Marko Arnautovic var en del av Inter-stallen vant Champions League i 2010 under ledelse av nåværende Manchester United-sjef José Mourinho.

Arnautovic, som var på lån fra Twente den sesongen, fikk imidlertid ingen stor fan i Mourinho. Portugiseren beskyldte Arnautovic for å ha mentaliteten til et barn.

Kritikken fikk Arnautovic til å tenke seg om og endre seg. De siste ti månedene har han imponert stort som spiss i West Ham, og han ble også koblet til nettopp Mourinhos Manchester United i sommer.

– Jeg har to døtre. Jeg sa til meg selv: «Du kan ikke være sånn, for døtrene dine kommer til å lese om deg og tro at faren var en gal mann», sier han til The Guardian.

Mourinho gikk til Real Madrid, mens Inter ikke valgte å signere Arnautovic. I stedet gikk østerrikeren til Werder Bremen, før han i 2013 gikk til Stoke.

I fjor sommer ble Arnautovic kjøp av West Ham for drøyt 250 millioner kroner, det dyreste West Ham-kjøpet frem til da. Som spiss under David Moyes forrige sesong spilte han sin kanskje beste fotball i karrieren.

– Moyes fikk meg til å jobbe hardt og løpe så mye som mulig, så ville resten komme. Jeg tror han ble imponert over antall sprinter i laget, for jeg var alltid oppi toppen. Han fortalte da han kom til klubben at han ikke trodde jeg kunne løpe, men jeg sa at det ikke var sant og at jeg er ganske rask. Det viste jeg også, sier Arnautovic, som innrømmer han kunne gjort mer for Moyes' forgjenger Slaven Bilic.

Kroaten fikk sparken i november i fjor etter nesten halvannet år med svake resultater. Under Bilic' ledelse leverte ikke Arnautovic et eneste målpoeng.

– Det er strengt å si at han fikk sparken på grunn av meg. Jeg skuffet ham kanskje noen ganger, men jeg har stor respekt for Slaven. Jeg liker ham både som menneske og som trener. Jeg sviktet ham litt, og jeg tror han følte det selv. Det var ikke enkelt for ham å se at jeg spilte spiss og scoret mål.

West Ham tok sine første poeng denne sesongen med seieren borte mot Everton forrige helg. Arnautovic scoret West Hams siste i 3-1-seieren.

Arnautovic er ute med skade mot Chelsea søndag ettermiddag.

– Det er en viktig spiller som scorer mange mål. Det er ikke den beste nyheten når vi skal spille mot et av topplagene, men jeg håper vi har en tropp som ikke er avhengig av én spiller, sier West Ham-manager Manuel Pellegrini, og forteller at Arnautovic ble testet tett opp mot søndagens kamp.

Michail Antonio erstatter Arnautovic på spissplassen.

Arnautovic har selvfølgelig lyst til å spille. Det er sånne kamper han koser seg med. Dette var et superdupert fotballtalent, men det har ikke sittet helt for ham og måttet gå til mindre klubber. Han har vært en «giant killer» for både Stoke og West Ham. Han hadde passet så perfekt for dem i dag, så det er et stort slag i trynet at han ikke spiller, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.