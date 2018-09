Stoke-angriper Saido Berahino har ikke vært særlig potent utenfor mål de siste sesongene, men utenfor banen ser ikke det ut til å være noe problem.

Ifølge blir det hevdet at han i sommer ble far til tre barn - med tre ulike kvinner - i løpet av seks uker.

25-åringen benekter at han er faren til ett av barna.

Stoke-angriperen har navnet sitt på fødselsattesten to barn født 30. mai og 17. juli. I tillegg er advokaten hans i samtaler med en venninne som hevder at han er faren til hennes barn som ble født 15. juli.

En drøy måned senere scoret Berahino sitt første mål på 913 dager, men om opplysningene stemmer har han fortsatt fått flere barn enn mål denne sesongen.

Berahino fikk først en sønn med sin eks-forlovede Stephania Christoforou, men forlovelse ble brutt da hun tok Berahino på fersken mens han forsøkte å smugle den amerikanske modellen Chelsea Lovelace inn på sin herregård på Valentine's Day.

Barn nummer to, som Berahino ikke har vedkjent seg ennå, fikk han med en barndomsvenninne. Hun er i samtaler med Stoke-spillerens advokater.

Loven sier at dersom han ikke vedkjenner seg farskapet, må hun gå rettens vei for å få ham oppført som far på barnets fødselsattest.

To dager etter at barndomsvenninnen fødte var det Chelsea Lovelace sin tur, og Berahino fullførte et relativt bemerkelsesverdig hat trick.

Berahino fikk enda på 913 dagers måltørke da han scoret seiersmålet mot Swansea 18. september, og scoret igjen da han kom inn som innbytter i 2-3-tapet mot Blackburn lørdag. Kanskje har det endelig løsnet for ham ute på banen også?