Bobilsalget i Norge øker stadig, samtidig som utvalget aldri har vært større.

Her kan du få alt fra kompakte og lettkjørte biler – til digre luksus-doninger du kan bo i over lengre perioder.

Blant de førstnevnte finner vi de såkalte by-bobilene som har kommet for fullt de siste årene. Her handler det om kompakte ytre mål, ekstremt god plassutnyttelse — og kjøreegenskaper som ikke ligger veldig langt fra en personbil.

Legge ut på tur

En av dem som skiller seg ut i denne klassen er Karmann Dexter 560 4x4. Som navnet tilsier har denne firehjulstrekk. Dermed blir den også ekstra anvendelig for de som vil ha en kompakt bobil man også kan legge ut på tur med der forholdene er krevende.

Man kan for eksempel kjøre til fjells – og så bruke den som utgangspunkt for turer. Og når du kommer kald og våt fra langtur, er det enorm forskjell på å legge seg i telt – kontra å ha sin egen bobil med bad, kjøkken og komfortabel dobbeltseng!

Stamsaas Fritid i Sarpsborg er blant dem som satser på bobiler av denne typen. Kommunikasjonsrådgiver Alexander Gjermundsen sier dette om kundene:

Bad og kjøkken er plassert midt i bilen, legg merke til mange skap og oppbevaringsmuligheter. Det er viktig i en bil som dette.

Fire sengeplasser

– Det er gjerne personer som er glad i friluftsliv og liker å være fleksible. Med firehjulstrekk kommer denne modellen seg frem på selv de vanskeligste steder, og man har all komforten og utstyret som en moderne bobil inneholder. Det er rett og slett mye bil på under seks meter.

Slik er planløsningen i bobilen.

– Men hva får man plass til i en bobil som dette?

– Denne har fire sengeplasser, hvorav to er i dobbeltseng bak. Denne vippes opp når den ikke er i bruk. De siste sengeplassene rees opp i sittegruppen foran i bilen. Badet er i midten og har smarte løsninger for å frigjøre mer plass. For eksempel kan toalettet snus for å få mer beinplass, og snus tilbake for å få mer plass i dusjen, forteller Gjermundsen.

Stor dobbeltseng bakerst i bilen.

Utnytte hver centimeter

– Kjøkkenet er komplett med to kokeplater, ekstra arbeidsbenk, kjøleskap med integrert fryser og oppbevaring i skap og skuffer. Noe som også er deilig ved bra vær, er å åpne sidedøren når man lager mat, så føles det som å kokkelere ute i det fri.

Alexander Gjermundsen, kommunikasjonsrådgiver hos Stamsaas Fritid.

– Sittegruppen er foran i bilen, og består av en sofa, en ekstra sitteplass og de dreibare forsetene. Bordet kan ekspanderes ved å svinge ut en ekstra bordplate, hvis man ønsker å spise middagen inne i bilen. Igjen er det behagelig å kunne ha sidedøren åpen når man sitter inne, selv om det regner. Det gir en ekstra romfølelse og slipper mye naturlig lys inn, sier Gjermundsen.

Å drive med bobil-innredning handler om å utnytte hver centimeter av plassen best mulig. Det blir naturligvis ekstra viktig når de ytre målene er begrenset. Pakker du godt og systematisk, er det utrolig hva du kan få med deg på tur.

Kjøkkenet er kompakt, men inneholder det du trenger for å kunne lage mat på tur.

Bygges på Ford

– Hvor uvanlig er det at bobiler har 4x4?

– Det er nokså uvanlig, da det tradisjonelt sett har vært Mercedes som har levert 4x4-chassis. Deres chassier er veldig tunge for bybobiler, og blir kostbare ut til kunde. I praksis blir prisen ofte høyere enn flere halvintegrerte modeller. Denne er bygget på Ford-chassis, forteller Gjermundsen.

Under panseret her finner vi for øvrig en 2,2-liters dieselmotor fra Ford, på 170 hestekrefter. Den er sterkt nok til at du uten problemer holder følge med den øvrige trafikken.

Hva så med prisen? Karmann Dexter 560 4x4 starter på 849.000 kroner. Da med en rikholdig utstyrspakke inkludert.

Sittegruppen foran, med uttrekkbart bord. Forsetene svinges rundt og blir en del av denne.

