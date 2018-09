19. mai giftet den tidligere Hollywood-skuespilleren Meghan Markle seg med prins Harry. Bryllupet sto i den sjarmerende småbyen Windsor, utenfor London.

I en ny dokumentar på britisk tv, avsløres til nå hittil ukjente detaljer om bryllupet, melder kanalen ITV.

«Something blue»

Meghan ønsket å følge tradisjonen om å bære noe nytt, noe gammelt, noe lånt og noe blått på bryllupsdagen.

Derfor fikk hun sydd et stykke av en blå kjole inn i stoffet på brudekjolen.

Og den blå kjolen var den hun hadde på seg på sin første date med prins Harry.

Det er allerede kjent at hertuginnen bar dronning Marys diadem, som ble laget i 1932, og en diamantbrosje fra Marys bryllup i 1893

Brudekjolen var designet av Clare Waight Keller, som er sjefsdesigner for det franske motehuset Givenchy, og fikk en sekser av TV 2s kjoleekspert.

Ifølge en Wikipedia-artikkel stammer denne bryllupstradisjonen fra engelsk folklore på slutten av 1800-tallet. Det blå symobliserte trofasthet, det gamle ga beskyttelse til et kommende barn, og det lånte ga hell og lykke.

53 blomster

I dokumentaren kommer det også fram at Meghan ikke så det ferdige sløret hun skulle bære før bryllupsdagen. Sløret var dekorert med 53 blomster, som skulle representere de 53 nasjonene i det britiske samveldet.

– Det var viktig for meg, spesielt nå som jeg er en del av kongefamilien, å få med alle de 53 landene. Jeg visste at det ville være en morsom overraskelse også for min mann, som ikke visste om det, sier hertuginnen i dokumentaren.

Hun forteller at både prins Harry og resten av kongefamilien satt pris på denne gesten. I oktober skal hun og prins Harry reise på rundreise til noen av landene i samveldet, til Australia, New Zealand, Tonga og Fiji.

Dokumentaren har fått navnet «Queen Of The World» og sendes på kanalen ITV den kommende uka.