Etter kampen var Zuccarellos pasning som førte til Ryan Spooners scoring i overtall, 0.7 sekunder før tiden var ute i andre periode, den store snakkisen.

New York Rangers hadde gått hele andre periode uten nettkjenning og var bak med 1-4, men i overtall løsnet det for Zuccarello og co.

Nordmannen tok med seg hele Islanders-laget over på venstresiden, før han helt uventet la pucken over på motsatt side uten å se seg for. Spooner hadde sneket seg inn på høyre, la seg bakpå og pirket pucken inn helt nede ved stolperota rett før tiden var ute.

– Alle trodde Zuccarello skulle skyte. For en pasning! utbrøt den amerikanske kommentatoren.

That pass from Zuccarello though. 👀 — Ville Lampinen (@VilleLampinen) September 23, 2018

Zuccarello fortsatte storspillet i tredje periode og skapte noen fete sjanser, men New York Islanders og Ryan Pulock punkterte i stedet kampen til 5-2.

– Jeg har jobbet mye med å få bedre styrke i beina. Jeg var ikke god nok med pucken i dueller forrige sesong. Jeg ble dyttet bort for mange ganger. Det vil jeg endre på. Jeg føler meg bra, kanskje det beste jeg har følt meg ved ankomst til en treningsleir, sa nordmannen til NY Post etter kampen.

Peter Holland sto for Rangers' første scoring i oppgjøret, mens Anthony Beauvillier x 2, Josh Bailey og Anders Lee sto for Islanders' øvrige mål.

Kampen var Zuccarellos første i oppkjøringen, da den ferske Rangers-treneren David Quinn ikke vil bruke Zuccarello og flere av de øvrige veteranene for hardt i sesongoppkjøringen.

(©NTB)