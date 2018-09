Dette er de mest skandaløse sakene

I 1978 så den første utgaven av Se og Hør dagens lys. Det markerte starten på en ny, fargerik epoke med kjendisnyheter, sladder, glamour, flaskeposter – og en og annen rettssak.

– Kjendislivet hadde vært litt mindre fargerikt uten Se og Hør, sier Ellen Arnstad, bladets første kvinnelige redaktør, til TV 2.

Bladet er elsket og hatet, også av kjendiser som omtales. Senest i april gikk kongehuset hardt ut mot Se og Hør, og mente at et oppslag om Marius Borg Høibys kjæreste var et overtramp av privatlivets fred.

Forsiden (til høyre på bildet øverst i saken) omtalte Borg Høibys kjæreste Juliane Snekkestad som «Playboy-modell». Det likte kongehuset dårlig.

«Vi kjenner Juliane som både hardtarbeidende og dyktig. Hun burde ha sluppet å komme på forsiden av Se og Hør på denne måten», het det i uttalelsen fra kongehuset.

Vi har samlet flere av de mest oppsiktsvekkende og minnerike oppslagene til Se og Hør – se listen:

Første gang

Den aller første utgaven av Se og Hør kom i salg 21. september 1978. Da var Knut Haavik, grunnleggeren av bladet, redaktør. Haavik var redaktør fram til 2004. Dagens redaktør er Ulf André Andersen.

Førsteutgaven solgte 106.000 eksemplarer. I 2002 var opplaget 425.000, som også er rekorden.

Foto: Faksimile Se og Hør

Dollie de Luxe

12. april 1984 var Dollie de Luxe – bandet bestående av Benedicte Adrian og Ingrid Bjørnov – på forsiden av Se og Hør. Tittelen som sto trykket var: «Vi lever som i et ekteskap»

Denne uken fortalte tidligere sjefsredaktør Knut Haavik til God morgen Norge at han angret på denne forsiden.

– Alle trodde jo da at de var lesbiske, og det ble et himla styr, sa Haavik.

Like etterpå valgte både Adrian og Bjørnov å droppe Se og Hørs fest i forkant av Melodi Grand Prix.

– Da skrev jeg en litt forbanna leder hvor jeg kalte dem for «Fjollie de Luxe». Men jeg har bedt dem om unnskyldning etterpå, sa Haavik.

Foto: Faksimilie Se og Hør

Mette-Marit og kronprinsen

Se og Hør var fra begynnelsen tett på forholdet mellom kronprins Haakon og Mette-Marit, som ble kjent i 1999.

Forholdet mellom Mette-Marits far, Sven O. Høiby, og Se og Hør, har også fått mye oppmerksomhet. Tidligere Se og Hør-journalist Håvard Melnæs ga i 2007 ut boka «En vanlig dag på jobben», hvor han hevdet at Se og Hør ga store pengesummer til Høiby for å få detaljer om den til da ukjente Mette-Marit. I 2010 ble det også laget film om dette.