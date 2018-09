Tomys båt «Thuriya» fikk hard medfart under et forrykende uvær i Det indiske hav. Masten brakk, og i en dramatisk melding Tomy sendte til redningstjenesten, forteller seileren at han har en alvorlig ryggskade og ikke klarer å røre seg.

«Kan røre på tærne. Føler meg nummen. Kan ikke spise eller drikke», heter det i den siste meldingen fra yachten.

Soloseilas jorden rundt

Indiske Abhilash Tomy (39) deltar i regattaen Golden Globe Race. Konkurransen går ut på å seile jorden rundt alene. Startskuddet gikk i Les Sables d'Olonne i Frankrike 1. juli.

Tomy beskrives som en av Indias beste seilere og deltar med 32-foteren «Thuriya». Båten er en kopi av båten «Suhaili», som Sir Robin Knox-Johnston vant den aller første Golden Globe Race med i 1968.

En stor redningsaksjon ble satt i gang etter at Tomy meldte fra om den kritiske situasjonen om bord, men «Thuriya» befinner seg i Det indiske hav, langt unna nærmeste skip.

Langt fra land

Irske Gregor McGuckin, som også deltar i regattaen, prøver å ta seg fram til båten som er i havsnød. Men også McGuckins båt har fått kraftig juling i stormen, og iren sliter med ødelagt rigg, en motor som stadig stanser og ødelagt styringssystem.

Det australske marinefartøyet HMAS «Ballerat» skal gå fra Perth i retning havaristen, men seilasen vil ta fire-fem dager, ifølge arrangøren. Et fransk fiskeoppsynsfartøy er mye nærmere, men det ventes ikke at noe skip vil klare å ta seg fram til «Thuriya» før tidlig mandag lokal tid.

HARD MEDFART: «Thuriya» fotografert natt til søndag. Foto: goldengloberace.com

Store skader

Natt til søndag fløy et fly fra den indiske marinen over «Thuriya». Bildet som ble tatt, viser at båten er sterkt ramponert og at mastene er knekt.

Den 39-årige seileren var ikke i stand til å kommunisere med mannskapet på flyet fordi det ikke er strøm på VHF-en om bord.

– Tomy har ikke drukket vann siden han ble skadd. Vindstyrken i området er 35 knop (65 km/t), vil droppe til 15 knop tidlig mandag. Våre tanker går til alle som er involvert i redningsarbeidet, heter det i en melding som ble lagt ut på arrangørens nettsted søndag morgen.

Abhilash Tomy ble i 2013 den første inderen som seilte jorden rundt.