Børven avgjorde femmålstriller: – Han har vært avskrevet av mange

Odd-Vålerenga 3-2

Odd slo Vålerenga 3-2 i en svært underholdene kamp lørdag ettermiddag. Torgeir Børven ble matchvinner med sitt andre for for kvelden drøyt ti minutter før slutt. Espen Ruud scoret Odds første, mens Chidera Ejuke og Bård Finne scoret Oslo-laget mål. Odd passerte VIF på tabellen og ligger nå på 6. plass.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen synes det var gledelig å se at nettopp Børven, som har slitt med utallige skader, ble matchvinner.

– Selv om det er gøy å se at Ruud hamrer inn mål, er jeg mest glad på Torgeir Børvens vegne i kveld. Han har vært avskrevet av mange, og til tider har han vært langt unna sitt beste nivå. I dag ser vi hva slags kvaliteter han har inne foran mål om han får de riktige innleggene, sier Mathisen.​​

– Det er godt å slå tilbake etter å ha bli byttet ut ved pause to ganger. Det var en vel fortjent lagseier. Nå er jeg veldig sliten, men det var veldig verdt det, sier Børven til Eurosport etter kampen.

Ruuds scoring var hans sjette på de siste sju kampene. Det er utrolige tall for en back.

– På sitt beste er Espen Ruud fantastisk offensivt, og i dag er det han sammen med Torgeir Børven som skal ha mesteparten av æren. Espen Ruud er involvert i alle scoringene. Scoringen hans er meget godt plassert i det lengste hjørnet. Frisparket hans før Børven scorer er såpass hardt og godt at Børven kun trenger en liten berøring for å styre den i mål, og så kommer Ruud på et glimrende løp i forkant av Rashani sitt innlegg før den siste scoringen. Odd har slitt med at de ikke har hatt en spiss som scorer veldig mye mål, og derfor har Ruud vært ekstremt viktig den siste tiden når Odd har plukket godt med poeng. sier Mathisen.

– Jeg er inne i en vanvittig flyt. Nå scorer jeg på alle mulige måter, på frispark, spillemål og i dag. Jeg får bare nyte dette her, sa Ruud til Eurosport.

Kanonkule fra Ruud

​Det var et Odd-lag i høstform tok imot Vålerenga på Skagerak Arena lørdag ettermiddag.

Før pause bølget spillet frem og tilbake, men det var hjemmelaget som skapte de hvasseste sjansene.

Torgeir Børven fikk en stor sjanse etter en drøy halvtime. Et presist innlegg fra Espen Ruud fant Børven på bakerste stolpe. Fra fem meter satte Børven ballen langt over mål.

Noen minutter seinere tok Odd ledelsen. Bilal Njie fant Ruud på kanten av 16-meteren. Formspilleren hamret ballen i lengste hjørne – backens sjette mål på de siste sju kampene.