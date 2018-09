Spurs stoppet den stygge tapsrekken

– Han vet så godt hva han gjør fra elleve meter. Det der er en mann som gjør jobben sin, sier Stamsø Møller.

Brighton presset, men Spurs avgjorde

​Midtveis i andreomgangen trodde Shane Duffy at han hadde fikset utligningen for Brighton, men assistentdommeren vinket korrekt for offside. Det ga tydeligvis energi til Brighton, for kort tid etterpå kom Anthony Knockaert til en stor sjanse. Franskmannen driblet seg fri, men klarte ikke å overliste tredjekeeper Paulo Gazzaniga fra kort hold.

Brighton var farlige på dødballer og etter 72 minutter fikk Lewis Dunk en god mulighet, men engelskmannen fikk ikke styrt headingen på mål. Men Spurs svarte på den gode Brighton-perioden på best mulig vis. Da innbytter Erik Lamela avsluttet et pent og langt Spurs-angrep. Det endte med at argentineren prikket inn 2-0-scoringen etter et presist innlegg fra Danny Rose.

– Det er ekstremt kalkulert av Lamela. Iskaldt. Han styrer den i det lengste hjørnet, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Helt på tampen fikk Harry Kane en stor sjanse til å sørge for 3-0, men alene med Ryan sviktet VM-toppscoreren. Da kontret like greit Brighton inn reduseringen. Knockaert kom seg inn fra høyresiden og overlistet Gazzaniga fra spiss vinkel.

Brighton kastet alt fremover i jakten på en utligning, men Gazzaniga reddet og holdt det siste forsøket i fast grep. Dermed vant Tottenham 2-1.