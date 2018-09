Mannen fra Skjervøy i Troms var på vei fra Tromsø til Rotsund i Nordeisa, da han ble stanset av politiet 22. september i fjor. Han skal også ha hatt med seg passasjerer på deler av turen.

27-åringen var siktet for overtredelse av veitrafikkloven etter kjøreturen, skriver avisa Nordlys.

I forrige uke ble saken mot mannen avviklet som tilståelsesdom i Nord-Troms tingrett.

Ifølge Nordlys fremkommer det i dommen at politiet som stanset mannen oppfattet han som synlig ruset. Det skal også ha luktet hasjrøyk i bilen.

Røyket mens han kjørte

Mannen skal ha forklart at han hadde røyket en joint under turen til Tromsø. Nærmere undersøkelser viste at mannen var påvirket av THC, ifølge Nordlys.

Tetrahydrocannabinol betegnes som det viktigste rusmiddelet i cannabisprodukter som hasj og cannabis.

«Den anses som skjerpende at siktede har kjørt med en relativt høy påvirkningsgrad, at han har kjørt i overkant av fire timer på en trafikkert vei før han ble stanset av politiet, og at kjøringen fant sted på en tid av døgnet hvor det normalt er stor trafikk på veiene», heter det i dommen.

I tillegg hadde mannen med seg opp til to passasjerer på deler av turen.

«Retten bemerker at slik kjøring representerer en betydelig fare for både sjåføren og andres liv og helse», skriver retten.

Tingretten kommer til at en betinget fengselsstraff på 24 dager er riktig reaksjon overfor 27-åringen, skriver Nordlys.

I tillegg ilegges han en bot på 40.000 kroner og mister lappen i 20 måneder.