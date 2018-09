Cardiff - Manchester City 0-5

Manchester City innkasserte en oppskriftsmessig seier borte mot seiersløse Cardiff.

Sergio Agüero, som akkurat har signert ny kontrakt, bredsidet inn 1-0 etter en halvtimes spill. Det var for øvrig spissens mål nummer 205 i hans 300. kamp. Bernardo Silva gjorde en god jobb med å sette opp argentineren inne i Cardiff-boksen.

Kun tre minutter senere var det Bernardo Silva sin tur til å score i regnværet i Wales. Leroy Sané slo et innlegg inn mot mål, og der ventet portugiseren som headet ballen over en sjanseløs Neil Etheridge i Cardiff-buret.

Like før pause scoret City sitt tredje for dagen - og det på svært lekkert vis. Ilkay Gündogan spilte en liten vegg med Raheem Sterling, for så å prikke ballen opp i det lengste hjørnet til 3-0.

– Det er så vakkert, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller om Gündogans lekre scoring.

City fortsatte å skape flust av sjanser etter hvilen, og etter 67 minutter tegnet Riyad Mahrez seg på scoringslisten. Gündogan slo et hardt innlegg inn foran mål, og der fikk Mahrez en enkel jobb med å sette inn 4-0. Det var den tidligere Leicester-spillerens første Premier League-mål for sin nye klubb.

Helt på tampen utnyttet samme mann utnyttet en stor feil av Cardiff-stopperen Eculélé Manga. Dermed kunne Mahrez sette inn sitt andre for dagen. Dermed endte det med 5-0-seier.

Det betyr at Manchester City nå er på andreplass, to poeng bak Liverpool. Cardiff ligger nest sist med kun to poeng etter seks kamper.