58 år gamle Roy Charles Waller fra Benicia, nord for San Francisco, ble fredag pågrepet for minst ti voldtekter i Nord-California mellom 1991 og 2006.

Dette opplyser politiet i delstatshovedstaden Sacramento, ifølge nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Roy Charles Waller, som er gift, ble pågrepet uten dramatikk på jobb på University of California i Berkeley. Waller har arbeidet som sikkerhetsspesialist på kontoret for miljø, helse og sikkerhet ved universitetet i 25 år.

– Kan slutte å se seg over skulderen

58-åringen er mistenkt for å ha voldtatt kvinner i hele seks forskjellige fylker i Nord-California. Etterforsker Avis Beery sier ifølge nyhetsbyrået at hun har ventet svært lenge på at denne dagen skulle komme.

– Jeg ga aldri opp håpet, sier Beery, som har jobbet med saken i 12 år.

Hun har allerede tatt kontakt med et av de mange ofrene.

– Ofrene kan slutte å se seg over skulderen, fortsetter hun.

Terroriserte kvinnene i timevis

Etterforskeren forteller at serievoldtektsmannen i mange av sakene brøt seg inn i hjemmet til ofrene om natten, gjerne mens de sov. Deretter bandt han kvinnene fast og utførte gjentatte seksuelle overgrep mot dem.

I noen tilfeller har han også kidnappet kvinnene og tvunget dem til å ta ut penger fra minibanken, og ved enkelte tilfeller har han også stjålet personlige gjenstander fra dem.

Daniel Hahn, politisjef i Sacramento, beskriver de kriminelle handlingene som forferdelige, og sier at kvinnene ble terrorisert i flere timer av gangen.

– Det er en farlig overgriper mindre på gaten nå, sier han, ifølge Ap.

Avslørt av DNA

Statsadvokat i Sacramento, Anne Marie Schubert, fortalte på en pressekonferanse fredag at det var DNA fra åstedene som avslørte Waller. Etterforskerne la DNAet inn på nettstedet GEDmatch, og DNAet var nær ved å matche DNAet til noen som hadde lagt inn sine egne data. Ved hjelp av DNAet fra nettsiden bygget etterforskerne et familietre, som til slutt førte dem frem til Waller, skriver lokalavisen The Sacramento Bee.

Etterforskerne skaffet seg deretter DNA fra Waller, som matchet DNAet fra åstedene. Ifølge rettsdokumentene skaffet de seg Wallers DNA fra noe de fant i søppelkassen utenfor huset til Waller. Da de var tilfredse med DNA-treffet, ble 58-åringen pågrepet på jobb i Berkeley.

Fremgangsmåten som etterforskerne brukte er dermed svært lik den som ble brukt da Joseph James DeAngelo, best kjent som «The Golden State Killer», ble pågrepet i Sacramento tidligere i år.​