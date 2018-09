Superstarten fortsetter for Liverpool

– Han slet med ribbeina før PSG-kampen, og fikk en ny smell der i dag. Det er ukomfortabelt, men det bør ikke være alvorlig. Forhåpentligvis er han helt ok, sier tyskeren.

Slik var kampen

Xherdan Shaqiri fikk sin første Premier League-start for Liverpool. Og det gikk ikke lang tid før sveitseren viste frem.

Etter ni minutter tok Liverpool ledelsen på Anfield. Shaqiri driblet seg inn i Southampton-boksen og sendte i vei et skudd mot mål. Ballen gikk via to (!) Southampton-forsvarere og i mål til 1-0. Wesley Hoedt var forsvareren som fikk kreditert selvmålet.

– Han kunne ha gjort det bedre, men han er også uheldig der, sier TV 2-ekspert om Hoedts opptreden.

Og elleve minutter senere doblet Liverpool ledelsen. Joel Matip steg til værs og headet ballen knallhardt inn i det lengste hjørnet etter en corner fra Trent Alexander-Arnold.

– For en heading det er av Joel Matip. Han kommer på ti-elleve meter og får gå opp rimelig uforstyrret, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

Like før pause prøvde Mohamed Salah seg på en kunstscoring. Først bommet Pierre Emil Højbjerg på en stor sjanse i motsatt ende, før Liverpool satte i gang en forrykende kontring. Den endte med at Salah prøvde seg på et frekt hælspark med ryggen mot mål, men forsøket gikk like utenfor.

To minutter på overtid av førsteomgang klinket Shaqiri et frispark i tverrligger, og Mohamed Salah var våken på returen pirket ballen de nødvendige centimeterne over målstreken til 3-0.

– Det er så bra det frisparket. Det er ikke tilfeldig at det er Salah som er først på returen, sa Simen Stamsø Møller om scoringen.

Dermed endte Salah rekken av tre kamper på rad uten scoring.

Shaqiri ut, van Dijk skadet

Shaqiri, som var involvert i to scoringer, ble byttet ut ved pause. Inn kom James Milner. Det var for øvrig ingenting som tydet på at Shaqiri var skadet. Neste uke venter Chelsea to ganger for Liverpool. Først på Anfield i Ligacupen i midtuken, så på Stamford Bridge på lørdag i Premier League. Da passer det dårlig med skader.

Etter 53 minutter måtte Virgil van Dijk kaste inn håndkleet grunnet en skade. Nederlenderen så ut til å få en smell i ribbeina. Dermed kom Joe Gomez inn.

Liverpool skapte ikke like mye sjanser etter hvilen, men kontrollerte fortsatt det aller meste som skjedde på Anfield-matten. Fem minutter før slutt prøvde Andrew Robertson seg med et småfarlig volley-forsøk, men ballen gikk over mål for den ferske Skottland-kapteinen.

Dermed endte det med 3-0-seier på Anfield.