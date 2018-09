Manchester United-Wolves 1-1

Manchester United tok ledelsen hjemme mot Wolverhampton, men en scoring av João Moutinho ​åtte minutter ut i annen omgang sørget for at ulvene tok med seg et fortjent poeng fra Old Trafford.

Manchester United ligger nå åtte poeng bak ubeseirede Liverpool og seks poeng bak Manchester City.

– Resultatet er fair. Wolverhampton fortjente det poenget. Vi fortjente straffen det var å få ett poeng. De startet bedre enn oss. De var mer intense, aggressive og motiverte, sier José Mourinho etter kampen.​​

Skremmeskudd fra ulvene

Wolves startet friskt. Etter seks minutter fant Matt Doherty Raul Jiminez i feltet. Spissen fikk vende opp, men en flott beinparade av David de Gea stoppet forsøket.

Midtstopper Ryan Bennett var farlig frempå på en dødball like etterpå, men Wolves-spillerens heading strøk tverrliggeren.

Manchester United hadde fått to advarsler, men bortelaget hadde mer på lager.Etter 16 minutter rev midtstopper Willy Boly seg løs i feltet etter et hjørnespark og fikk hodet på ballen. David De Gea måtte varte opp med en sterk refleksredning for å hindre baklengsmål.

Lekkert Pogba-touch

​Mens Wolves misbrukte mulighetene, var Manchester United dødelig effektive når de først fikk sjansen. Et lekkert touch av Paul Pogba ga Fred muligheten til å skyte fra 16-meterstreken. Avslutningen var godt plassert helt nede til høyre for Rui Patricio i Wolves-målet.

Samme mann prøvde seg igjen like før pause. Denne gang på et frispark fra skrått hold. Brasilianeren tvang Patricio ut i full strekk – en meget kvalifisert redning av portugiseren.

Åtte minutter etter pause utlignet João Moutinho for bortelaget. Jiminez kjempet heroisk i feltet og la ballen perfekt til rette for Moutinho. Avslutningen var det absolutt ingenting å utsette på – helt oppe i krysset.

Manchester United var rystet, men det gikk ikke lang tid før de røde djevlene begynte å produsere sjanser. Først prøvde Jesse Lingard seg fra langt hold uten hell. Så fikk Romelu Lukaku en enorm mulighet etter et glimrende Pogba-innlegg, men spissens avslutning var dessverre for hjemmelaget for svak. Assistentdommeren viftet også med flagget, så målet ville uansett ikke blitt godkjent.

Helt på tampen fikk Adama Traoré to gode muligheter til å gi bortelaget seieren, men innbytterens avslutninger var ikke gode nok til å true De Gea.