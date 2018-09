Fulham - Watford 1-1

Etter en skrekkelig førsteomgang med et tidlig baklengsmål, valgte Fulham-manager Slavisa Jokanovic å gjøre to bytter ved pause.

Det funket bra for vertene, og tolv minutter før fulltid reddet Aleksandar Mitrovic poeng med sitt femte mål for sesongen.

– Det er moro at det finnes en Diego Costa til. En som spiller på samme måte. Jeg har savnet Costa i Premier League. Mitrovic har en liten Diego Costa i seg, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller om den målfarlige serberen.

Se scoringen i videovinduet øverst i saken.

– Han elsker sånne kamper som dette. Han var supertent og har så lyst til å bidra i hver situasjon. Fulham hadde ikke vært mye uten hans mål denne sesongen. Han har en helt ekstrem vilje og det viser han gang på gang, sier Stamsø Møller.

NY COSTA?: Diego Costa terroriserte ulike PL-forsvar under sin tid i Chelsea. Foto: AP Photo/Matt Dunham)

Luciano Vietto slo et godt innlegg fra venstrekanten og Mitrovic var som vanlig sterk i boksen.

– Han kommer seg foran og det er en nydelig liten flikk, sier Trevor Morley om 1-1-målet.

Slik var kampen

​Stefan Johansen fikk tillit fra start for andre gang i årets Premier League. Men det ble en tung start for Fulham på eget gress i London. Før to minutter var spilt satte Andre Gray inn 1-0 for formsterke Watford. Og det etter svært rotere forsvarsspill fra hvittøryene.

– Han faller nesten, men han holder balansen. Fulham har sluppet inn så mange mål denne sesongen, og har nok en gang en ny forsvarsfirer. Det er en katastrofal start, sa TV 2-ekspert Trevor Morley.

– Han har hatt et mareritt. Han har ikke gjort noe riktig i hele kampen. Det ser nesten ut som han er i halvsøvne, sa Morley om Fulham-stopper Alfie Mawson.

Watford dominerte førsteomgangen, men gikk likevel til pause med kun det ene målet.

– De kunne ledet med både to og tre, sa Morley.

To bytter ved pause

Fulham-sjefen Slavisa Jokanovic valgte å bytte ut to spillere ved pause. Det var Alfie Mawson og kaptein Kevin McDonald. Inn kom Denis Odoi og Floyd Ayité.