Joey Barton er kjent for sine sterke meninger. Den tidligere Premier League-profilen, som nå er manager for Fleetwood Town i League One, langer nå ut mot PSGs Neymar i et intervju med L’Equipe.

– Jeg mener han er fotballens Kim Kardashian, sier Barton.

Det begrunner han med at han mener den ikke er det sportslige som er den brasilianske superstjernens forse.

– Neymar, mer enn et fotballfenomen, er et markedsføringsfenomen. Sånn som Kardashians, mener Barton.

– Ikke verdens beste

Brasilianeren er kanskje tidenes dyreste fotballspiller, men Barton mener han er langt unna å være den beste.

– Neymar er ikke verdens beste spiller, vi så det igjen i Russland. Han er ikke på nivå med Ronaldo og Messi, og det er mange andre spillere foran ham.

Barton hevder også at hans seks år gamle sønn ikke har sansen for PSG-stjernen.

– Nå vil alle støtte de store lagene, de som vinner. Når sønnen min spiller, vil han være de beste spillerne, Messi, Ronaldo, Mohamed Salah – og definitivt ikke Neymar eller Harry Kane, sier Fleetwood-manageren.

Ikke første gang

Det er ikke første gang Barton langer ut mot Neymar. I 2013, da brasilianeren fortsatt spilte for Santos i hjemlandet Brasil, langet han ut på Twitter etter en landskamp mellom England og Brasil.

– Denne Neymar-karen er voldsomt overvurdert. Ikke i samme klasse som Messi eller Ronaldo. Jeg ville ikke betalt de 400-500 millionene de ber om for Neymar. Ingen sjanse, skrev han og avsluttet med hashtagen #showpony.

– Jeg vet ikke hvem han er, svarte Neymar da han ble konfrontert med kritikken den gang.

Noen måneder senere punget Barcelona ut for brasilianeren, og uansett hva man skulle mene om ham så angrer den spanske storklubben neppe på at de gjorde det.

Da han forlot Barcelona etter 68 mål på 123 seriekamper var det som tidenes dyreste fotballspiller.