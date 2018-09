Etter en times debatt der det på den ene siden ble hevdet at «KrF suger som opposisjonsparti» og på den andre siden vist til valgløftet om ikke å gå inn i regjering med Frp, landet ungdomspartiet på at moderpartiet bør søke makt og gjennomslag ved å sitte i regjering med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet.

Martine Tønnessen, som lørdag formiddag ble gjenvalgt som KrFU-leder, rundet av debatten med å argumentere for å ta moderpartiet inn i regjering med Frp, forutsatt at de klarer å forhandle fram en regjeringsplattform som gir gjennomslag for KrFs politikk.

Hun var derfor godt fornøyd med vedtaket.

– Jeg personlig har vært for det som ble resultatet. Så jeg er fornøyd med det. Men det er klart at dette har vært et vanskelig spørsmål for partiet. Vi har hatt en god og grundig diskusjon, og så har vi landet på at KrF skal gå i regjering for å få mest mulig gjennomslag der, sier hun til TV 2.

– Må få gjennomslag

Krf skal ta stilling til spørsmålet på et landsstyremøte i høst. KrFU-nestlederen er klar på moderpartiet må få gjennomslag for sine saker, hvis de skal inn i regjering.

– Det er slik at vi også må fremforhandle en god regjeringsplattform, hvor KrF får gode og mye gjennomslag for at vi skal kunne gå inn i denne regjeringen, fortsetter hun.

Nestlederne imot

Spørsmålet om hvorvidt KrF bør gå inn i regjering har skapt mye splittelse i ungdomspartiet.

Begge de to nyvalgte nestlederne argumenterte imot å gå inn i en regjering der også Frp sitter – fordi den politiske avstanden er for stor og fordi partiet i forkant av stortingsvalget 2017 sa at det ikke kom til å søke regjeringsmakt der Frp er med.

– Ja, det må være lov å si at man er skuffet. Jeg har talt for et annet syn enn det som ble stemt for. Men jeg er klar for å fronte det mitt ungdomsparti har vedtatt, sier første nestleder i KrFU, Nikolai Berglund Skogan, til TV 2.

Han mener resultatet av avstemningen viser at partiet er delt i spørsmålet om KrF bør inn i regjering.

– Vi er delt, prosentvis er 55 prosent for å gå inn, mens 45 prosent er mot å gå inn, så det viser at vi er delt. Men denne gangen bikket det mot å gå inn i regjeringen, understreker nestlederen, som også tror at velgerne er delt i spørsmålet.

Det ble i forkant spådd at avstemningen kom til å bli jevn.

NTB/TV 2