Etter å ha blitt brutalt ranet i juli, har Delicia Cordon kommet med sterke beskyldninger mot ekskjæresten LeSean McCoy. Hun mener det Buffalo Bills-stjernen var involvert i angrepet mot henne.

– Den LeSean McCoy jeg kjenner bak lukkede dører er annerledes enn den LeSean McCoy foran kameraene. Dette angrepet handlet om smykker LeSean sa at han ville ha tilbake fra meg noen uker før angrepet, sier Cordon til USA Today.

– Hver dag lever jeg i frykt

Hun har lovet over 325 000 kroner i dusør dersom noen kommer med informasjon som kan hjelpe til med å løse saken.

Det var 10. juli at en angriper brøt seg inn i et McCoy-eid hus i Georgia, der han truet Cordon med et skytevåpen og krevde at hun ga ham spesifikke smykker. Hun ble brutalt slått til blods av angriperen.

I søksmålet Cordon har mot McCoy står det at smykkene hadde en verdi på drøyt en million kroner.

Men det hun sliter mest av alt med er traumene etter den skremmende opplevelsen.

– Hver dag lever jeg i frykt, uten å vite om jeg går forbi mannen som brutalt angrep meg. Det er urettferdig at jeg må være redd for normale ting som å gå på butikken. Jeg har panikkanfall. Jeg får ikke sove om natten, jeg kan ikke. Jeg føler meg ikke trygg på å beskytte barna mine. Jeg har datteren min i senga med meg hver natt. LeSean sa han skulle håndtere alt dette etter sesongen. Jeg har ikke den muligheten. Jeg må håndtere dette hver dag, sier hun.

– Påstandene er beviselig falske

McCoy har gjentatte ganger nektet for å ha vært involvert i ranet, men tirsdag kom Stephanie Maisonet, moren til McCoys sønn, med en erklæring som er tatt med i det sivile søksmålet Cordon har kommet med.

Der hevder hun at sønnen ofte har kommet hjem med blåmerker etter å ha tilbrakt tid med McCoy, og at hun alltid fikk merkelige unnskyldninger for hvordan de hadde oppstått.

– Påstandene som har kommet mot meg i dag angående mitt forhold til sønnen minn er beviselig falske, uhyrlig unøyaktige og støtende. Jeg har et nært og kjærlig forhold til min sønn. Den unge gutten er livet mitt. Med en foreldrerettssak som kommer opp i november, kan jeg se hvorfor disse falske påstandene kommer, sier McCoy i en uttalelse.

Cordon hevder på sin side at flere kvinner, i tillegg til Maisonet, har kontaktet henne og hevdet at McCoy hadde vært fysisk med dem, tatt tilbake gaver han hadde gitt dem og oppført seg aggressivt mot dem og hans sønn.

Kort tid etter at angrepet på Cordon ble kjent sa NFL at de ville etterforske hendelsen. Ifølge hennes advokat, Tanya Mitchell Graham, har de fortsatt ikke tatt kontakt med klienten hennes.