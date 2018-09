Tirsdag denne uken ble insektet perlekre for første gang observert i Norge.

Det var rådgivningsselskapet Mycoteam, som blant annet jobber med skadedyr, som oppdaget det uønskede kreet.

– Det ble oppdaget ved en tilfeldighet. Under oppfølging av en skjeggkre-skade i en bolig på Majorstuen i Oslo, oppdaget vi denne tredje arten, sier fagsjef Johan Mattson til TV 2.

Det var under observasjon av limfeller som var satt ut i leiligheten, at man oppdaget et insekt som skilte seg fra de kjente artene skjeggkre og sølvkre.

– Perlekre har en ganske lys farge, nesten som perlemor. I tillegg er den litt mindre av størrelse. Derfor kan den være lett å overse, sier Mattson.

Forventer spredning i hele landet

Tilfeldighetene skulle også ha det til at perlekre ble observert i Bergen for første gang på tirsdag. Mattson tror derfor at arten har eksistert i Norge en lengre stund, uten å ha blitt oppdaget.

– Det er en tydelig spredning av dette, ettersom den nå er funnet i to ulike byer. Jeg forventer å se dem over hele landet, ettersom vi har blitt oppmerksomme på at de har kommet til Norge, sier Mattson.

Selv om perlekre er nytt her til lands, er arten langt fra ung. Den ble første gang beskrevet på Sri Lanka i 1910, og er de siste årene observert i Tyskland og Østerrike.

KRE: Til venstre sees det kjente sølvkreet, til høyre det nyoppdagete perlekreet. Foto: Mycoteam

– Det som er skremmende, er at den ser ut til å like seg veldig godt der skjeggkre har gode forhold, sier Mattson.

– Praktisk sett betyr det ikke så mye om man rammes av to eller tre arter, men utfordringen er at man gjerne kan overse perlekreene.

– Overvekt i moderne bygg

De siste årene har det vært en stor økning i forekomsten av skjeggkre i norske bygg. Selv om de som regel ikke gjør fysisk skade, opplever mange det som et svært ubehagelig problem.

– Det er en veldig klar overvekt av problemer i moderne bygninger og boliger. Der er det god og jevn varme, godt isolerte konstruksjoner og mange skjulesteder. Dessuten er det mye papirbaserte materialer i moderne bygg, med cellulosefiber som kreene lett kan tygge i, forklarer han.

Og har man først fått disse uønskede gjestene i hus, er det vanskelig å bli kvitt dem.

– Man kan selvsagt støvsuge langs listene, men det blir mer en terapeutisk metode for å slippe å se dem. Det viktigste for å bli kvitt disse insektene, er å finne ut hvor oasen deres er. Da kan man forsøke å bedre fuktforholdene, samt å få utført lokal giftbehandling, sier Mattson.