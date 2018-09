Lørdag kl. 18.30: Brighton - Tottenham på TV 2 Sport Premium og Sumo

Noen motbakker er brattere enn andre. Anthony Knockaert har de siste årene opplevd mer motgang enn de fleste.

Først døde storebror Steve av et hjerteinfarkt. Så ble faren kreftsyk. Anthony fikk permisjon fra Brighton for å være hos sin far, som døde i november 2016.

På toppen av dette gikk franskmannen gjennom en skilsmisse. Alt dette sendte 26-åringen inn i en depresjon. Knockaert har hele tiden vært åpen om at han har slitt psykisk, og er svært takknemlig for støtten han har fått fra Brighton.

– Denne klubben var fantastisk for meg da jeg mistet faren min, og gikk gjennom en skilsmisse i fjor. Det var veldig vanskelig å takle, og det ble litt mye å forholde seg til på kort tid, sier Knockaert.

– Jeg slet med depresjon, så det var en tøff tid for meg, forteller angriperen.

Nå føler Knockaert at livet går litt lettere igjen. Og han ønsker å prestere på sitt beste på banen for Brighton.

– Jeg er en glad mann igjen nå. Og jeg glemmer aldri hva Brighton gjorde for meg da faren min døde. Selv familien min - når vi snakker om dette - har et veldig lidenskapelig forhold til klubben. Det er noe jeg vil ha med meg resten av livet.

Lørdag klokka 18.30 får Brighton besøk av Tottenham, og Knockaert er optimistisk før kampen.

– Tottenham er også inne i en vanskelig periode for øyeblikket. Dette er nok et idéelt tidspunkt å møte dem på. Vi skal prøve å vinne.

Brighton har vist voldsom fightervilje i det siste. De kom tilbake og sikret uavgjort etter å ha ligget under 0-2 mot både Fulham og Southampton.

Men om det ikke skulle bli poeng denne gangen, takler nok Anthony Knockaert det ganske greit. Han har vært ute for verre ting i livet.

