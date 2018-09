Torsdag kveld klarte en ung mann å ta seg over sperringene og inn til elefantene i dyrehagen i København.

– Dette kunne gått svært galt, i verste fall kunne han blitt drept, sier divisjonslederen for dyreavdelingen i København Zoo, Lars Holse, til TV 2 Danmark.

I en pressemelding opplyser dyrehagen at mannen måtte forsere fire sikkerhetsbarrierer for å nå inn til elefantene, deriblant et sumpområde og en vanngrav.

Se video av den dramatiske hendelsen øverst i saken.

– Løp mot mannen

Et videoopptak fra et vitne viser mannen sittende på en stein inne i innhegningen, mens elefantene nærmer seg ham. Dyrene er tydelig preget av at det er et menneske der.

Flere roper til mannen på dansk og engelsk at han skal gå vekk, og like etter reiser mannen seg. Han går med hendene over hodet og klarer å ta seg ut av innhegningen.

– Først kastet mannen jakken sin over gjerdet, og så hoppet han selv inn, sier øyenvitnet Alexander Kayser til TV 2 i Danmark.

Han forteller at elefantene på ett tidspunkt kom løpende mot mannen.

– Det var svært dramatisk. Da det var overstått var jeg rystet, sier han.

FIRE SPERRINGER: For å ta seg inn til elefantene forserte mannen fire sperringer, deriblant et sumpområde og en vanngrav. Foto: København Zoo

Anmeldt til politiet

Hendelsen er nå anmeldt. Dyrehagen har også oversendt overvåkingsmateriale til politiet.

Holse i København Zoo opplyser at elefantene ikke tok skade av det uønskede besøket.

– De opplevde et kortvarig stress, da det kom en ukjent inn i deres anlegg. Men etter et par timer kunne vi se på overvåkingsbilder at de lå og sov, og i dag (fredag) har vi ikke sett ytterligere påvirkning, sier Holse.

Dyrehagen i København er en populær turistattraksjon i den danske hovedstaden.