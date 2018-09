Det melder Hovedredningssentralen Sør-Norge på Twitter lørdag morgen.

Første melding om grunnstøtingen kom klokka 5.10, og hovedredningssentralen koordinerte redningsaksjonen der redningsskøyte og helikopter ble sendt til frakteskipet som tok inn vann.

Redningsskøyta fra Fillan ankom, men på grunn av sterk vind fra vest i området var det ikke mulig for dem å gjøre noe på stedet, og evakueringen ble gjort via helikopter. Klokka 5.54 meldte redningshelikopteret at det var framme og klargjorde for evakuering fra havaristen, og en knapp time seinere var oppdraget fullført.

– Tas til land av redningshelikopter fra Ørland. Videre tiltak vedrørende fartøy ivaretas av Kystverket. Redningsaksjon avsluttes, skriver Hovedredningssentralen på Twitter.