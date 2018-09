– Det er omfattende skader på strømnettet flere steder, og feilsøkingen fortsetter utover natten. Sikkerheten til montørene kommer i første rekke, og arbeid på strømnettet ute i terrenget når det er uvær og mørkt, er svært risikabelt, heter det i en pressemelding fra selskapet.

På det meste ble det rapportert at 28.800 nettkunder i Agder var uten strøm.

Lørdag morgen sendte Meteorologisk institutt ut et sluttvarsel for «Knud». Men selv om stormen har avtatt, er mange fortsatt strømløse.



Kan bli strømløst over helgen

Lørdag morgen ved 06.30-tiden var tallet nede i 16.888 på nettsidene til Agder Energi.

Noen steder kan ikke feilrettingen gjøres før det blir dagslys. Med andre ord blir det en strømløs natt eller flere for noen.

– Det vil ta tid før strømforsyningen er gjenopprettet, i verste fall vil noen kunder ikke få strømmen tilbake før over helgen, melder Agder Energi. Hvilke områder som må vente, kunne selskapet ikke si noe om foreløpig.

Trær faller over ende

Årsaken til strømbruddene er trær som velter over strømledninger.

– Det som skjer er at trær faller over ende, brekker og treffer linjenettet som forårsaker strømbrudd, uttalte direktør for samfunnskontakt i Agder Energi, Unni Farestveit, til TV 2 fredag kveld.

– Vi har alt av tilgjengelig mannskap ute, eller i beredskap. Vi må bare ta tiden til hjelp her, sier kommunikasjonsrådgiver Mette Wigstøl i Agder Energi til Agderposten.

Mannskapene som driver feilretting, har hatt problemer med den sterke vinden.

– Vi gjør alt vi kan for å få strømmen tilbake. Men det er steder på Agder der arbeidet måtte avbrytes av sikkerhetshensyn. Trær knakk som fyrstikker like ved montørene. Og da må sikkerheten komme først, sier Wigstøl.

Folk bes om å holde god avstand fra strømlinjer som har falt i bakken og trær som velter over strømlinjene, fordi berøring kan være livsfarlig.

(TV 2/NTB)