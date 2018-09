På et valgkampmøte i Springfield i delstaten Missouri nevnte han ikke visejustisminister Rod Rosenstein ved navn, men truslene kom samme dag som flere aviser skrev at Rosenstein hadde snakket om å fjerne Trump som president.

I talen skrøt han av at oppsigelsene han allerede har besørget i FBI og justisdepartementet.

– Dere har sett hva som har skjedd i FBI og justisdepartementet. De dårlige, de er alle borte. Men det henger igjen en vedvarende stank, og vi skal kvitte oss med den også, sa han.

New York Times skrev fredag at Rosenstein på et møte kort etter at FBI-sjef James Comey fikk sparken, snakket om å gjøre hemmelige opptak av Trump og fjerne ham som president ved hjelp av et grunnlovstillegg som er skapt for å avsette presidenter som ikke kan oppfylle sin oppgave.

Andre som var til stede på møtet, sier at Rosenstein var sarkastisk og at han ikke mente at han ønsket å få presidenten avsatt, og Rosenstein selv sier at historien er «upresis og faktisk ukorrekt».

Ikke desto mindre skapte Trumps nye trusler uro i FBI og justisdepartementet for at Trump skal avskjedige flere og forsøke å få stanset etterforskningen som spesialetterforsker Robert Mueller jobber med.

Trump har ikke lagt skjul på hvor liten respekt han har for justisminister Jeff Sessions. For å fjerne Mueller må han imidlertid sparke både Sessions og Rosenstein og utnevne en ny justisminister som i sin tur kan sparke Mueller.

(NTB)