Det 25. tillegget i den amerikanske grunnloven åpner for å fjerne en president som ikke er mentalt skikket til oppgaven.

New York Times skriver fredag at Rosenstein i mai 2017 foreslo at regjeringsmedlemmer skulle ta opptak av Trump som bevis på hans mentale tilstand. Rosenstein selv sier artikkelen er «unøyaktig og ukorrekt».

Rosenstein og Justisdepartementet i Washington nekter ikke direkte for det som skal ha blitt sagt, men sier det dreide seg om spøkefulle kommentarer.

De falt med andre høytstående tjenestemenn i departementet til stede bare uker etter at Rosenstein ble innsatt i april 2017.

Følte seg brukt

Ifølge New York Times kom uttalelsene etter at Trump brukte et notat fra ham som begrunnelse for å sparke FBI-sjef James Comey, som Trump var sint på i forbindelse med etterforskningen av Trumps valgkampstabs russiske kontakter.

Rosenstein skal ha vært lite fornøyd med å bli «brukt» av Trump i forbindelse med avskjeden. Han skal også ha vært bekymret for uroen i Det hvite hus under den nye presidenten.

– Jeg vil ikke kommentere ytterligere en sak basert på anonyme kilder som åpenbart er partiske motstandere av departementet og fremmer sin egen, personlige agenda, skriver han, og føyer til at det ikke er grunnlag for å bruke det 25. grunnlovstillegget mot Trump.

(©NTB)