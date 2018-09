Snikfotograferte sin nakne kjæreste (17)

«Offentliggjøring av intime bilder, er et økende problem. De fleste mennesker bærer i dag med seg mobiltelefon med kamerafunksjon, og det er et ikke uvanlig at det tas bilder av andre mennesker i private eller krenkende situasjoner. Teknologien åpner også for at bilder raskt kan spres via ulike sosiale medieplattformer. Det kan tyde på at det i enkelte miljøer gir status å dele bilder som er egnet til å krenke privatlivets fred. Allmennpreventive hensyn tilsier derfor at det reageres strengt på trusler om spredning av intime bilder», står det å lese i dommen.

Mannen ble dømt til fengsel i 120 dager, samt inndragning av PC og forbud mot å kontakte ekskjæresten i ett år fremover.

Den tiltaltes forsvarer ønsket ikke lørdag å kommentere overfor TV 2 om dommen skal ankes eller ikke.