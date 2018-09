​Se Fulham-Watford på TV 2 Sport Premium 1 og TV 2 Sumo fra klokken 13.00

Da Nathaniel Chalobah ble solgt fra Chelsea til Watford før forrige sesong, var det mange Chelsea-fans som høylytt uttrykte sin vrede.

De hadde stor tro på midtbanespilleren, og var oppgitt over klubbens manglende satsing på egne unggutter.

Chalobah rakk å vise noen av kvalitetene sine før han mistet hele resten av sesongen med en stygg kneskade.

Nå er 23-åringen endelig tilbake igjen fra den alvorlige skaden. Watford har gjort det svært godt i innledningen, og tapet mot Manchester United sist helg var deres første poengtap for sesongen.

Dermed har det kun blitt fire minutter med Premier League-spill på Chalobah hittil denne sesongen, men den dynamiske midtbanespilleren er høyaktuell til å være en del av Javi Gracias startoppstilling borte mot Fulham lørdag formiddag.

– En utrolig fotballspiller

Watford-kaptein Troy Deeney mener Chalobahs talent er ubestridt.

– Han er en helt utrolig fotballspiller. Han får fotball til å se lett ut, uansett hva han gjør. Han glir forbi, helt uberørt. Han lærer fortsatt og denne skadeerfaringen vil vise hva han er laget av. Han ønsker å vise hvorfor han spilte i Chelsea i utgangspunktet, sa Deeney til Sky Sports ifølge nettstedet football.london.

– Han er fortsatt en gutt når det kommer til å lære og det fysiske, men han har en mentalitet som en mann. Han gikk en tøff skole i Chelsea – John Terry, Didier Drogba, Frank Lampard, de lot ham ikke kutte noen hjørner, og det er fortsatt slik han tenker. Han prøver hele tiden å imponere, han er en utrolig fotballspiller.

Denne sommeren ble Richarlison solgt fra Watford til Everton i en overgang som kan bli verdt hele 50 millioner pund (536 millioner kroner). Deeney tror Chalobah kan bli verdt minst like mye.

– Jeg har ikke lyst til å sette ham under for mye press, men jeg tror at hvis han spiller fast, så vil man innen en 18 måneders tid snakke om en 50 millioner punds-spiller. Lett.

Manageren støtter Deeney

Torsdag ble Watford-manager Javi Gracia spurt om han var enig med sin kaptein.

– Jeg er enig. Men ikke bare Chalobah, alle spillerne vi har for øyeblikket, har høy verdi, spør du meg, sa Gracia ifølge Sky Sports.

– Man vet aldri hva som skjer i fremtiden fordi det hele avhenger ofte av tilfeldigheter.