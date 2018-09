Se Brighton mot Tottenham på TV 2 Sport Premium og Sumo kl. 18.30.

Tottenham har presset på seg mot Brighton lørdag kveld etter å ha tapt de tre siste kampene sine, senest borte mot Inter i Champions League-åpningen tirsdag.

Se hvordan Tottenham tapte 1-2 for Liverpool forrige helg i videovinduet!

– Kampen mot Liverpool viser hvorfor det er gunstig å få inn nye spillere. Se hva signeringene til Liverpool gjør med Georginio Wijnaldum og James Milner. De har aldri vært bedre. Det blir konkurranse om plassene og nivået er høyere i treningshverdagen, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Tottenham ble i august det første laget til ikke å signere en spiller i et overgangsvindu på sommeren siden dagens ordning ble innført i 2003.

– I Tottenham er det de samme spillerne, og det stopper seg litt. Det er helt naturlig at det går i samme tralten. Det er vanskelig å ta steg fra dag til dag uten å se seg over skulderen og se noen som utfordrer deg. Ingen utfordrer Kane, og det er greit, for han skal starte, men det er sånn i alle posisjonene med tanke på at de ikke signerte noen i sommer, fortsetter Simen Stamsø-Møller i siste episode av TV 2s Premier League-podkast.

I tillegg har ikke Kane vist sin beste form. Superspissen står med bare to mål på de fem første ligakampene.

–Det er brutalt å spille så mange kamper. Han har gjort seg selv spilleklar selv om han åpenbart har vært skadet. Spør du ham, får du et svar som nødvendigvis ikke er helt ærlig og som ikke er til sitt eget beste, sier Stamsø-Møller.

Mange Tottenham-spillere var lenge representert i VM-sluttspillet i sommer.

– Mauricio Pochettino har forklart at VM har rammet dem hardt, og det tror jeg på. Ser du på det Tottenham-laget så er det mange som gikk langt i VM, og det går bra i starten av Premier League, men du får knekken når det kommer mange kamper, sier TV 2s fotballkommentator Endre Olav Osnes.

Pochettino var irritert og etterlyste respekt etter tapet for Inter denne uken.

– Han er veldig dyktig til å prate for seg og han legger lokk over problemer, enten det er spillere som ønsker seg bort, manglende signeringer eller slitasje på spillerne. Det er en drøm for Daniel Levy og ledelsen, for alle elsker ham og alle hører på det han sier. Han får så mye kjærlighet fra fansen, og det forstår jeg. Det er så mange oppdrag med mikrofonen foran seg, og da skjønner jeg at det kan toppe seg, sier Stamsø-Møller.

Tottenham ligger på sjetteplass etter fem kamper. Brighton er nummer 14.