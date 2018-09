Uværet «Knud» har for alvor inntatt Sør-Norge.

Det fikk TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen erfare i ettermiddag. Han unnslapp nemlig såvidt å få et digert bjørketre over bilen.

Den tidligere fotballspilleren la ut et videobevis av hendelsen på Twitter, og VG har også skrevet sak om den dramatiske episoden.

Mathisen holder for tiden på å renovere en tomt i Nedre Lund, rett utenfor sentrum av Kristiansand. Etter hvert som uværet begynte å gyve løs på Kristiansand, ble han bekymret for noen store trær på tomten sin.

– Jeg ble litt bekymret for det blåser jo katter her. Det er helt vilt. Jeg kjørte derfor ned og inspiserte litt, sier han til TV 2.

– Mens jeg står og kikker på det ene treet, hører jeg et brak bak meg, og der ser jeg et tre som velter over veien og river med seg både jord og asfalt. Jeg ble helt paff.

TV 2s ekspert gikk bort for å filme det hele etterpå. På videoen kan man se at bjørketreet blokkerer hele veien. Flere parkerte biler kan også skimtes like ved treet.

Ingen kom imidlertid til skade under hendelsen.

– Heldigvis ikke. Men hadde det kommet en syklist eller gående der, så kunne det blitt skikkelig stygt.

Kristiandsand Ingeniørvesen kom på stedet etter ti minutter og fikk fjernet det store treet. Dermed kunne også Mathisen kjøre lettet hjem igjen. Der blir han værende resten av kvelden, bedyrer han. Han forteller at «Knud» virkelig har satt sitt preg på Kristiansand.

– Jeg har aldri vært med på maken. Svære trær bare står og vaier. Det er egentlig galskap å være utendørs.

– Nå har jeg låst meg inne for kvelden. Nå går jeg ikke ut igjen. Her blir det hjemmelaget pizza, smågodt, Idol, Skavlan og hele pakken, sier den tidligere Start-spilleren til TV 2.

Uværet «Knud» herjer nå i Sør-Norge. Over 50.000 kunder er strømløse i Agder, flere trær har veltet og en person fikk deler av et garasjetak i hodet.