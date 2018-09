Trøndelag politidistrikt skriver i en pressemelding at mannen i 30-årene var iransk statsborger og hadde status som asylsøker i Norge.

Politiet opplyser at mannen hadde fått avslag på sin asylsøknad.

Videre heter det at mannen har familie i Iran. Politiet vil ikke gå ut med bilde før familien er formelt varslet om dødsfallet.

Den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke gitt politiet svar på om mannen er utsatt for en straffbar handling eller ikke. Saken etterforskes derfor videre som et mistenkelig dødsfall.

Avdøde ble obdusert ved St. Olavs Hostpital i Trondheim fredag.

Funnet i turområde

Det var i torsdag ettermiddag at politiet fikk melding om at det var funnet en død mann ved et lite turområde på Staupshaugen, utenfor Levanger sentrum.

Politiet besluttet å iverksette etterforskning.

I en pressemelding torsdag ettermiddag opplyste politiet at de anså dødsfallet som mistenkelig, med grunnlag i funn på stedet.

Bistand fra Kripos

Saken etterforskes med fullt trykk og Trøndelag politidistrikt har fått bistand av to taktiske etterforskere fra Kripos i etterforskningen.

Politiet ber publikum om tips.

«Det er viktig for politiet å få kartlagt mannens bevegelser og hva som kan ha skjedd i den siste tiden forut at han ble funnet torsdag kl. 15.19 i Staupshaugen», heter det i pressemeldingen.