Supporterne hyller kult-manageren med Queen-klassiker

– Vi er alltid på utkikk etter morsomme sanger, så jeg vil elske å kunne fronte noen fra Norge også. Vi bruker både etablerte sanger eller morsomme som noen lager, og det vil være fantastisk å få en tilknytning til Norge, forteller komikeren, og opplyser samtidig om at de kan kontaktes via Twitter eller e-post.

Rent sportslig ble helgens runde i Championship en nedtur for Bielsa og Leeds, som gikk på sesongens første tap med 1-2 hjemme mot Birmingham. Allikevel troner de altså øverst, og supporterne har troen på at de endelig skal kunne returnere til det gjeveste engelske fotballselskap etter denne sesongen.

– Jeg tror det endelig er vårt år. Den ene tingen som kan stoppe oss er skader, men forhåpentligvis kan vi også hente noen nye spillere i januar som kan bidra til at troppen tåler den tøffe belastningen det er med Championship-fotball, sier Mikcy.

Tror på opprykk - grunnen er Bielsa

Det er også liten tvil om at Bielsa, som får verselinje-oppfordringen «Woah Bielsea, just you listen Bielsa. Just gotta get out, just gotta get right out of this league.» i sangen, er hovedgrunnen til supporternes nyvunne tro på suksess.

– Grunnen til at jeg er så selvsikker er Bielsa. Mannen har endret alt i klubben. Han er en åpenbaring. Måten vi spiller på er så underholdende, og det faktum at det i praksis er det sanme laget som forrige sesong havnet på nederste halvdel av tabellen er så mirakuløst at jeg sliter med å tro på det, sier Leeds-supporteren.

Avslutningsvis ønsker han også norske fans velkommen til å komme over og bidra til å heie klubben frem til flere poeng i løpet av sesongen,

– Det er fantastisk å være på Elland Road nå. Jeg vet at mange norske fans ofte reiser over, og jeg vil si at det nå er et godt tidspunkt for å reise over. Det er en «feel good factor», og alt det er på grunn av Marcelo. Han fortjener denne rhapsody'en, og jeg er stolt over at en så fantastisk manager har kommet til vår klubb, sier han.

Teksten til Bielsa Rhapsody

Open your eyes, look up to the skies, we're Leeds

​I'm just Leeds fans from a Leeds family

Cause it's easy come, Marcelo,

Heckingbottom had to go

Take us where the wins go

cause it really matters,

we're Leeds,

we're Leeds

Too late, 15 years have gone

Sent shivers done my spine,

playing League One all the time

Goodbye Championship, we've got to go

​We've got to leave you all behind, we're taking Roofe

Marcelo. oooooooh

Pre-season was s****e

I sometimes never wish I'd been to Borneo

We're Leeds, Leeds, Leeds, Leeds, Leeds

I see little Heckingbottom on the bench

F**k him off, F*** because it's only f*****g Barnsley

Thunderbolts and lightning, this football is frightening

​Oh Marcelo, (oh Marcelo)

Oh Marcelo (oh Marcelo)

Bielsa's here, and the devil built a side for Leeds

For Leeds, for Leeds, for Leeds...

So you think you can come here and change my life?

So you think I can love you more than my wife?

Woah Bielsea,

just you listen Bielsa.

Just gotta get out, just gotta get right out of this league.

We are f*****g Leeds, we are f*****g

We are Leeds.

Leeds United matters,

​anyone can see.

Leeds United matters,

Leeds United matters to me.

