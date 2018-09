Sparta Warriors-spiller Marcus Bryhnisveen har avlagt en positivt dopingprøve.

Det meddeler klubben selv i en pressemelding fredag.

Saken ble først omtalt i Sarpsborg Arbeiderblad.

Det er ikke kjent hvilket stoff Sparta-spilleren har testet positivt på.

Sparta har suspendert Marcus Bryhnisveen fra alle fellestreninger og kamper.

23-åringen skal ha bedt om en B-prøve, og erklærer sin uskyld, melder klubben.

– Trist for alle involverte

Det var i forbindelse med en treningskamp i sommer mot Bryhnisveens forrige klubb Stjernen, at den positive prøven ble avlagt.

Det bekrefter leder for styret i Sarpsborg Ishockey Elite, Henning Svendsen, overfor TV 2.

– Vi synes naturligvis det er veldig trist. Det er trist for spilleren, klubben, og Idretts-Norge generelt, sier Svendsen.

Det er spillerens mor, Heidi Kjosmoen Bryhnisveen, som vil representere Sparta-spilleren i denne saken.

– Vi har naturligvis hatt en tett oppfølging med de to.

– Når fikk dere nyheten?

– Vi fikk vite om saken på onsdag. Marcus ble da suspendert.

– Hvordan tar spillerne det?

– De reagerte likt som oss. De synes dette er veldig trist.

Svendsen henviser til klubbens pressemelding, og påpeker at det nå er en sak mellom Antidoping Norge og spilleren.

– Det kommer som et sjokk

TV 2s hockeyekspert Erik Follestad synes det hele er svært trist.

– Først og fremst er det jævla trist. Trist for ham, klubben og Hockey-Norge. Det er ikke bare positive saker om norsk hockey som har blitt skrevet opp gjennom, så sånn sett er dette det siste man trenger. Det skader norsk hockeys omdømme.

– Dette er en ung spiller som ville ha vært en del av Getligaen i lang tid fremover. Nå har jo han bedt om en B-prøve, så siste ord er ikke sagt. Men det ser jo ikke bra ut.

Follestad er svært overrasket over fredagens nyhet.

– Det kommer egentlig som et sjokk. Jeg har vært en del av hockeymiljøet siden jeg var liten, og dette har aldri vært et tema. Man har aldri lurt på om folk driver med slikt. I norsk hockey har vi ikke hatt mange dopingsaker, kun et par saker nedover i systemet. Det er veldig sjeldent.

Slik lyder klubbens pressemelding:

«Etter urinprøve utført av Antidoping Norge i forbindelse med treningskamp, den 21. august i Fredrikstad, har Marcus Bryhnisveen avlagt en positiv A-prøve på et stoff som står på WADAs liste over forbudte stoffer og legemidler. Etter rutinemessig samtale hos Antidoping Norge i dag 21.09.2018. har Marcus bedt om analyse av B-prøve, og samarbeider videre med Antidoping Norge. På bakgrunn av dette har IL Sparta Ishockey Elite valgt å suspendere Marcus Bryhnisveen fra alle felles treninger og kamper. Klubben ser meget alvorlig på denne saken og velger å suspendere Bryhnisveen selv om det foreløpig bare er A-prøven som er analysert og at det ikke foreligger noen dom. Klubben tar sterk avstand fra bruk av enhver form for doping og har nulltoleranse for dette. Samtidig er klubben bevisst sitt arbeidsgiveransvar og vil håndtere dette profesjonelt. Klubben vil søke råd hos NIHF og Norsk Topphockey og følge de rutiner som idretten har i slike saker. Heidi Kjosmoen Bryhnisveen vil representere spilleren i saken. »