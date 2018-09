Politiet fikk melding om hendelsen 14.46, og rykket da ut til en adresse på Lindesnes.

Like før klokken 15.00 fredag skrev politiet at de var fremme på stedet, og at de måtte gjerne et tre som lå over veibanen.

– En person har fått deler av et garasjetak i hodet. Vedkommende er bevisst, og blir kjørt med ambulanse til sykehus i Kristiansand, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt, Ole Bjørn Kleivane, til TV 2.

Han opplyser videre at politiet er på stedet, og holder på å sikre garasjen og stedet rundt.

Fare for liv

Meteorlogisk institutt hevet tidligere fredag, farenivået for fredagens storm til høyeste nivå. Folk oppfordres til å tjore fast løse gjenstander og holde seg innendørs.

#Lindesnes, nødetatene på vei til adresse etter melding om at en person skal ha fått et tak i hodet. Uavklart hendleseforløp og skadeomfang. — Politiet i Agder (@politiagder) September 21, 2018

Rødt fareversel sendes ut når meteorologene forventer «ekstreme konsekvenser». Det er dermed fare for at liv går tapt.

– Det vil være stor fare for at liv går tapt, og at det blir store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur. Myndigheter og sivile i berørte områder oppfordres til å utføre tiltak som bidrar til å sikre liv og begrense skadeomfanget, heter det i retningslinjene.

– Dette blir en kveld vi kommer til å huske, sier Thyness til NTB.

– Vær forsiktig

Politiet i Agder skriver også på Twitter at det kommer fortløpende meldinger om trær som ligger over veier.

– Alle oppfordres til å være ekstra oppmerksomme når de ferdes ute, både til fots og i bil, skriver politiet.

Har du bilder eller tips fra uværet? Send inn til TV 2 her.

Saken oppdateres!