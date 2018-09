Hvem har ikke en eller annen gang i barndommen drømt om å være brannmann? Nå kan du ta den drømmen ett hakk lenger – og kjøre rundt i din egen brannbil!

For denne røde Toyota Hiluxen fra 1983 har nemlig en nylig avsluttet karriere, nettopp som brannbil, nærmere bestemt hos Øvre Romerike brann og redning. Den har de siste årene vært stasjonert på Feiring,ved Minnesund. Det forteller brannkonstabel Jørgen Hegge Nilssen, som er ansvarlig for salget, gjennom Auksjonen.no.

Stått i varm garasje

1983-modellen har tydeligvis hatt en ganske rolig liv, uten for mange utrykninger. Kilometerstanden er ikke på mer enn 21.000 kilometer. Etter 35 års tjeneste.

Du skal lete veldig lenge for å finne Hilux fra denne tiden med en slik kilometerstand. De fleste har gått veldig langt og blitt tøft brukt underveis.

– Bilen er veldig, veldig fin, den har vært lagret tørt og innendørs. Den er så og si helt rustfri også, forklarer Hegge Nilssen.

Grunnen til at den har gått så lite er også veldig enkel:

– Ja, kort og godt at det heldigvis ikke brenner så mye her. Så bilen har stått mye. Tidvis oppjekket på bukker, for å skåne dekk og fjærer.

– Her er det definitivt mye bil igjen. Den er jo nesten som ny. Ikke en gang originalfelgene har en rustflekk. Den har også fått en vinsj montert foran, det følger med tre sett hjul, den har fått montert ekstra voltmeter og oljetemperaturmåler innvendig og den har et par arbeidslamper på taket, forklarer Hegge Nilssen.

Dette er bilen som nektet å dø

Også innvendig er den 35 år gamle Toyotaen nesten som ny. Faksimile fra finn.no

Se hele annonsen og 85 bilder av bilen her:

– Det som i ettertid er litt synd er at den på venstre side av planet har fått ettermontert et par luker. Her er det noen bitte små rustflekker, men ikke noen store greier altså, sier han nesten litt unnskyldende om den 35 år gamle bilen.

At den ikke nødvendigvis ser ut som en brannbil med blålys og stige, har også en forklaring.

– Denne bilen har fungert som felt- og beredskapsbil. For eksempel tilbringertjeneste når det har vært behov for det, eller for å hente skitne slanger etter en slukket brann og en del slike oppdrag, forklarer den hyggelige brannkostabelen.

Les også: Dette er bilen Nansen og Amundsen skulle hatt ​

Holder seg godt i pris

Toyota Hilux er viden kjent for en legendarisk driftssikkerhet og framkommelighet. Bilene går knapt i stykker, så lenge de får et minimum av stell. Konstruksjonen kan betegnes som primitiv, enkel og holdbar, i alle fall hvis man klarer å holde rusten borte. For akkurat rust har tatt livet av mange av disse gamle, trofaste sliterne.

Her er det fint lite av kjøreegenskaper og komfort, men sjarm, det har den så absolutt.

Prisantydningen er på 135.000 kroner. Prisen gjenspeiler at Hiluxer de siste årene har hatt en voldsom prisoppsving og er etterspurte på bruktmarkedet.

Vi regner med at denne unike bilen ganske fort finner en ny eier.

– Vi tror også det, sier Hegge Nilssen, som også røper at en erstatter for denne bilen allerede er handlet inn..

– Ja da, vi har en helt ny Toyota Hilux på plass, avslutter han.

Så gjenstår det å se om den er like fin om 35 år, som denne 1983-modellen er!

Les også: Drømmebil for deg som sliter med å bli voksen

Video: Denne Toyota Hiluxen er også en tøffing

​