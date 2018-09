Se Liverpool mot Southampton på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag kl. 16.

Mohamed Salah tok Liverpool med storm forrige sesong. Han ble toppscorer i Premier League med rekordantallet 32 mål og totalt 44 mål i alle turneringene.

Men etter seks kamper denne sesongen står Salah med bare to scoringer, og egypteren var tydelig frustrert over innsatsen mot Paris Saint-Germain tirsdag, der han ble byttet ut målløs.

– Alle forventet selvsagt at han skulle gjøre det samme som forrige sesong. Vi forventet det ikke. Han scoret tre mål på sine seks første kamper forrige sesong, og etter samme antall kamper denne sesongen har han to mål. Wow, det er krise, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp på pressekonferansen før møtet med Southampton lørdag.

– Han trengte tid forrige sesong, slik vi alle gjorde, og det kommer til å ta tid denne sesongen også, fortsetter han.

Klopp trekker frem en annen del av spillet til den tidligere Roma-vingen.

– Han har vært enestående defensivt de to siste kampene. Det forteller alt om ham. Han er klar til å legge ned en jobb for laget, og han er fortsatt en trussel offensivt. Avslutninger kan du aldri ta for gitt, sier manageren.

Klopp bekreftet også at Roberto Firmino er tilgjengelig til å starte mot Southampton. Brasilianeren ble benket fra start mot PSG etter øyeskaden han fikk i løpsduell med Jan Vertonghen forrige helg.

Det var Daniel Sturridge som ledet angrepet mot PSG, og den skadeforfulgte engelskmannen takket for tilliten med å heade inn 1-0 for Liverpool.

– Ja, selvsagt, svarer Klopp på om Sturridge og Firmino kan spille sammen.

Klopp kunne også opplyse at Dejan Lovren snart er kampklar, men at midtstopperen ikke kommer til å være med i troppen mot Southampton.