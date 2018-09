– Vi kommer oss ikke av gårde. Widerøe kansellerer og kansellerer. Vi er blitt fortalt at mangel på crew er årsaken, sier Carl Henrik Indbjør, som er daglig leder i Molde Håndballklubb.

Molde-laget skulle opprinnelig fly til Bergen kl. 06.15 fredag morgen, men det flyet ble kansellert. 09.35-flyet til Bergen ble også kansellert.

Molde-leiren jobbet med spreng på å finne en ny løsning, og fikk billetter til flyet fra Kristiansund til Bergen som opprinnelig hadde avgang kl. 08.50. Det ble også kansellert, det samme ble flyet som skulle gå kl. 16.25 fra Kristiansund til Bergen.

– Det skjer veldig ofte i Molde og Kristiansund. Det får store konsekvenser for oss og er veldig synd. Vi hadde gledet oss til tv-kampen. Nå har vi holdt på med dette siden kl. 06 i morges, sier Indbjør til TV 2.​

Indbjør forklarer også at det ikke er enkelt å skaffe nye billetter til et såpass stort reisefølge. Widerøe beklager trøbbelet kanselleringene har medført.

– Det er sterkt beklagelig at kanselleringene får så store konsekvenser, og vi er veldig lei oss for det. Kanselleringene i Molde er på grunn av crewmangel, mens flyet i Kristiansund ikke kan lette på grunn av tekniske problemer, sier Catharina Solli, informasjonssjef i Widerøe.

Kampen ble først utsatt til kl. 20 i håp om at Molde fortsatt kunne finne en løsning. Nå er det usikkert hvortid kampen kommer til å bli spilt.

Kampen skulle egentlig bli Fanas første seriekamp i nye Fana Arena og det var ventet fulle tribuner. Kampen skulle også sendes på TV 2 Sport 2. TV 2 bekrefter nå at dersom kampen likevel blir spilt fredag kveld, vil den ikke kunne sendes på TV.

Men kaoset rundt kampen stopper egentlig ikke der.

Kampen var opprinnelig satt opp til å bli spilt på lørdag, men Molde ønsket å flytte kampen til fredag grunnet at deres trener Helle Thomsen, som også er landslagstrener for Nederland, skal på landslagssamling på lørdag. Det gikk Fana med på, men det medførte også at denne ukens kamp mellom Oppsal – Fana måtte flyttes fra onsdag til tirsdag denne uken. En kamp Fana for øvrig tapte 27-29.

TV 2 Sporten har forsøkt å komme i kontakt med Norges Håndballforbund, men ennå ikke fått noe svar.