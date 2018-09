Slik blir du kvitt røyklukt i klærne

Den 15. september ble det igjen tillatt å tenne opp bål og grille i skogen.

Stemningen blir gjerne god når man sitter sammen rundt bålet, men som regel stinker det også røyk av klærne etterpå.

Du kan også oppleve at de fine klærne lukter vondt etter en fest der noen har tatt frem sigarettene.

Denne røyklukta er det ikke alltid like lett å bli kvitt. Under kan du lese rådene fra de som ofte må fjerne slik lukt fra klær.

Bruker stor vifte

En av yrkesgruppene som hyppigst utsettes for røyk er brannmenn. Men ifølge branninspektør Sigurd Folgerø Dalen ved Oslo hovedbrannstasjon, er det ikke nødvendigvis noen komplisert vaskeprosess som gjennomføres etter at en brann er slukket.

– Det blir selvfølgelig mye røyklukt i utrykningstøyet vårt. Det tøyet blir tatt av utenfor brannbilen, lagt i sekker og fraktet til brannstasjonen. Der blir de lagt inn i vaskemaskin, sier Dalen.

Branninspektøren sier de noen ganger bruker en vifte for å blåse bort røyk der det brenner. Da hender det at brannmennene stiller seg foran viften før de drar tilbake til stasjonen, for å blåse vekk noe av lukta.

Underbekledningen vaskes i vaskemaskin med Milo-såpe. Dersom noe av utstyret er tilgriset av blod eller avføring, blir det pakket i egne sekker og sendt til en spesialfirma.

Bruk skyllemiddel

For brannvesenet er det kanskje ikke så viktig at røyklukta forsvinner fullstendig, ettersom klærne uansett skal tilbake i ilden etter kort tid.

Ikke alle har tilgang til en stor vifte man kan blåse vekk lukta med, men det finnes heldigvis andre metoder man kan benytte. En som kan mye om å bli kvitt røyklukt fra klær er Heidi Olsen, som er spesialist på rett håndtering av innbo ved Recover Nordic.

– Det første du bør prøve er bare å vaske klærne på vanlig måte i vaskemaskinen. Bruk gjerne et skyllemiddel som lukter godt, og så henger du klærne ut til lufting, sier Olsen.

Dette bør helst skje så fort som mulig etter at klærne har vært utsatt for røyk.

Recover Nordic spesialiserer seg på opprydding og gjenoppbygging etter brann-, vann- og miljøskader. Olsens jobb består blant annet av befaringer etter brann- og vannskader med kunder og takstmann.

– Jeg har selv vært på skogstur og luktet bål når jeg kom hjem. Da har jeg som regel bare hengt klærne ut på verandaen, og i de fleste tilfellene vil lukta da gå bort av seg selv, sier Olsen.

Eddik

Lukt forsvinner gjerne fra klær når det behandles med varme. Noen ganger kan klærne la være å lukte når de er kalde, mens lukta kommer frem når det blir varmt.