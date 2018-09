Se og Hør-grunnlegger: – Du blir aldri statsminister hvis du ikke stiller opp i Se og Hør

Denne helga er det 40 år siden utskjelte, men også svært populære Se og Hør ble gitt ut for første gang. Bladet skulle gjøre livet gladere for det norske folk, mens Presse-Norge rynket på nesen.

– Den etablerte pressen var ute etter oss. Jeg kom fra jobben som krimreporter i VG, og det var jo tabloidavisene som var våre største konkurrenter, sier bladets grunnlegger, Knut Haavik, i TV 2-programmet «SNAKK med Linn Wiik».

Eventyret begynte med at førsteutgaven solgte 106 000 eksemplarer. I 2002 var opplaget 425 000 – som også er rekorden. I dag kommer bladet ut to ganger i uken, og har et opplag på 100 000 eksemplarer på tirsdager og 35 000 på fredager.

Innimellom oppturene har kjendisbladet gjort det surt for noen, og vært i bitre konflikter med kjendiser som Ole Paus, Lars-Lillo Stenberg og Andrine Sæther, og ikke minst kongefamilien – der privatlivets fred har vært stridens kjerne.

Fridde på do

Mens andre kjendiser har et mindre konfliktfylt forhold til bladet. Tidligere KrF-leder Kjell Magne Bondevik har flere ganger stilt opp sammen med kona Bjørg. Blant annet på et toalett i hjembyen Molde.

Kjell Magne Bondevik fridde til kona Bjørg på et toalett i en kirke i Molde. Faksimile: Se og Hør

– Jeg ønsket helst ikke Se og Hør inn i leiligheten eller på hytta. Men ja, vi slapp de inn på doen i ei kirke i Molde, der vi forlovet oss. Jeg og Bjørg prøvde å sette på ringene oppe i våpenhuset på vei inn til gudstjeneste, men så kom det plutselig så mange kjente. Så vi løp ut og ned ei trapp, og styrta inn nærmeste dør – inn til toalettet. Der satte vi på oss ringene, og så var vi forlovet, sier en lattermild Bondevik til programleder Linn Wiik.

– Hvorfor stilte dere opp?

– Det er jo en morsom historie som vi uansett kom til å fortelle. Se og Hør var interesserte i å skrive om den. Og sånne ting syntes jeg det var greit å stille opp på. Mange har jo en del fordommer mot KrF og meg som partileder i sin tid, så jeg mener det er fint å vise mer folkelighet. Fotballinteressen min hadde nok også en del å si. Jeg tror det gjorde det lettere for meg å nå fram i politikken.

Oppfordrer Jonas å stille i Se og Hør

– Kanskje jeg kan gi Jonas Gahr Støre det rådet, for han har vel aldri stilt opp i Se og Hør? legger Bondevik til.

Noe Knut Haavik selvsagt er helt enig i.

– Jonas Gahr Støre kan aldri bli statsminister hvis han ikke stiller opp i Se og Hør og byr på seg selv, som Kjell Magne Bondevik gjorde. Dette har også Kåre Willoch, Gro Harlem Brundtland, Jens Stoltenberg og Erna Solberg gjort. De skjønte at folk måtte bli kjent med dem for å få velgere, sier den tidligere Se og Hør-redaktøren.