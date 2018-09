Dansk politi har siktet taxisjåføren i Bendtner-saken

Nicklas Bendtner er siktet etter den mildeste voldsparagrafen i den danske straffeloven etter voldsepisoden som endte med at drosjesjåføren ble påført dobbelt kjevebrudd. Fotballstjernen nekter samtidig skyld.

Mandag i forrige uke la Bendtners kjæreste Philine Roepsdorff ut et innlegg på Instagram. Der hevdet hun at Rosenborg-spissen handlet i selvforsvar som følge av at taxisjåføren skal ha oppført seg truende og «gikk amok».

RBK avventer

Den forklaringen har direktøren for taxiselskapet som har den aktuelle sjåføren på sin liste over ansatte, avvist. Han hevdet videre at videobildene fra episoden skal understøtte det.

Taxien som var involvert, skal ha vært utstyrt med utvidet videoovervåking. Det innebærer angivelig at det finnes videobilder fra innsiden av bilen og også et område på utsiden av kjøretøyet. Materialet skal være overlevert politiet.

RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug opplyste i forrige uke at klubben ikke har besluttet noen reaksjon mot Bendtner, men at man avventer politiets behandling av saken.